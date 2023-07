En las garras del fentanilo: los desafíos que enfrenta San Francisco ante la crisis de venta y distribución de drogas

Para nadie es un secreto el gran problema de drogas que actualmente se vive en San Francisco, por esto Telemundo 48 se dio a la tarea de investigar cuáles son los desafíos que enfrenta la ciudad ante esta crisis.

A solo cuadras del Ayuntamiento de la ciudad se encuentra el barrio Tenderloin donde en diciembre de 2021, la alcaldesa London Breed declaró estado de emergencia para combatir las muertes por sobredosis de drogas, después de que más de 700 personas fallecieran a causa del fentanilo en 2020, según el Departamento de Salud Pública.

Entre 2021 y 2022 estas muertes disminuyeron en ese barrio, pero durante el primer trimestre de 2023, la Oficina del Médico Forense de San Francisco reportó un 41% de aumento de muertes por sobredosis, siendo el fentanilo el principal causante.

El supervisor de Tenderloin, Dean Preston, asegura que fue una tragedia que la ciudad cerrara el Centro Temporal Linkaged donde aparte de recibir servicios, las personas podían consumir drogas de manera supervisada.

“Soy un fiel creyente y cualquier profesional en salud te va a decir que los centros de prevención de sobredosis funcionan, le permiten a los adictos usar drogas de una manera supervisada en lugares dignos, al mismo tiempo que reciben servicios esenciales”, indicó Preston.

Preston afirmó que la decisión del gobernador Gavin Newsom de vetar una propuesta de ley que permitiría abrir centros de consumo de drogas bajo supervisión en California fue un error.

En marzo de este año, el supervisor propuso invertir $10 millones en programas de seguridad para los pequeños negocios y para expandir los embajadores en la zona.

Según datos de la policía los robos y los homicidios en Tenderloin incrementaron en un 17% y 25% respectivamente en comparación al 2022.

“Francamente esto está retrocediendo nuestros esfuerzos de abrir centros de prevención”, aseguró Preston.

La única solución que siempre se ofrece para combatir el crimen es trajeron a la policía para hacer arrestos, pero no es solucionando el problema de raíz.

La alcaldesa London Breed dice que eso no es lo que escucha de la comunidad.

“Pienso que alguien como el supervisor nunca ha tenido que vivir en este tipo de condiciones, por lo que pienso que es fácil decir “no” a la policía. Las familias inmigrantes y los dueños de negocios, quiere a la policía, están asesinando a personas y no está pasando nada”

Breed indicó que las autoridades están haciendo su trabajo en San Francisco.

“El año pasado vimos un aumento del 150% en incautaciones de fentanilo en comparación al año anterior”, indicó Breed.

En abril de este año, el gobernador Gavin Newsom anunció la colaboración de la Guardia Nacional y la patrulla de caminos en esa ciudad diciendo:

“Aquellos que trafican drogas, armas de fuego, y personas no están invitados en nuestras comunidades”.

Desde que este operativo entró en vigor el primero de mayo, la alcaldesa asegura que los esfuerzos están dando resultados.

“La patrulla de caminos está haciendo arrestos, están deteniendo a gente, están confiscando drogas, armas, no estamos dando tregua, queremos que las personas sepan que no pueden venir a estos barrios hacer lo que quieran sin tener consecuencias”, explicó Breed.

El 31 de mayo, Breed anunció su nuevo presupuesto de $14.6 mil millones anuales. Entre sus prioridades está el contratar a 220 nuevos oficiales y abrir 22 puestos civiles de la policía, además de invertir en programas de rehabilitación y de salud mental.

Y continuar su expansión del programa de embajadores en los barrios más golpeados por las drogas y el crimen, como Tenderloin y La Misión.

La comunidad de Castro también tendrá embajadores.

“Castro es muy diferente a los otros barrios, tenemos una población de indigentes que tienen problemas graves de comportamientos mentales y espero que las leyes estatales cambien, porque tenemos las camas disponibles para ayudarlos, pero necesitamos forzarlos a cambiar sus vidas”, aseveró Breed.

La alcaldes indicó que seguirá luchando por el bienestar de la ciudad y de sus residentes.

“Algunos residentes no se sienten cómodos hablando con los medios por miedo a represalias pero he tenido reuniones privadas con ellos y las historias que te cuentan, te rompen el alma, pero voy a seguir luchando por ellos aunque ellos no pueden defenderse públicamente”.

Por su parte, el goberndor anunció mediante un comunicado que a seis semanas del lanzamiento del operativo en san francisco.

Se habían incautado más de 4.2 kilos de fentanilo en el Tenderloin y vecindarios aledaños, y que esa cantidad confiscada por la patrulla de caminos es suficiente para potencialmente matar a 2.1 millones de personas, casi tres veces la población de San Francisco.

La crisis de la venta y uso de drogas en la ciudad de San Francisco es tan compleja que habrá que esperar a ver si el nuevo plan de la alcaldesa logra resultados positivos y trabaja de cerca con la fiscalía de la ciudad, quien dio a conocer que a partir del 3 de julio los castigos serán más severos, por ejemplo, en una segunda citación o arresto de una persona por uso o posesión de drogas, los cargos serán juntados y serán referidos al centro de justicia comunitario, una corte que utiliza tratamientos para abuso de substancias, salud mental y otras ayudas para que las personas se rehabiliten.