Organización Farming Hope ofrece segundas oportunidades a expresidiarios en San Francisco

Muchos activistas y expresidiarios coinciden en que la mayoría de las veces es más difícil reintegrarse a la vida pública después de haber cumplido una condena, que permanecer tras las rejas.

Pero en San Francisco hay un programa que a través de la comida le da esperanza a quienes buscan una segunda oportunidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Y esto es precisamente el ingrediente principal en la cocina de Farming Hope.

Yesenia Arévalo, participante del programa, asegura que ha estado tras las rejas en al menos siete oportunidades, sin embargo, hace tres meses llegó a Farming Hope con la esperanza de rehacer su vida.

No sólo la enseñan a cocinar y manipular alimentos, sino que también le dan las herramientas necesarias para eventualmente poder conseguir y mantener un trabajo.

Con esto, la organización busca evitar que Yesenia regrese a las calles y se meta en problemas.

"No había trabajado en 4 años, esto me dio una estabilidad, un sistema, despertarme en la mañana, cuidar el niño, despertarme en la mañana, he aprendido mucho son buenos maestros", aseguró Yesenia.

Desde el 2016, Farming Hope ha ayudado a decenas de personas a tener esa estabilidad.

A la vez, la comida que preparan alimenta a los más necesitados.

Vianney Trujillo es la coordinadora del programa y lo ha visto de primera mano.

"Enseñamos cosas como cómo usar el cuchillo, lavar platos, sacar certificados pero también en el trabajo cómo comunicarse con un manager, hacer el horario llegar a tiempo", explicó Vianney.

Anselmo González, lleva las riendas en la cocina, y quiere mostrarle a los latinos que esto es más que una cocina común y corriente, que es un proyecto para una nueva vida, que según él, es su máxima satisfacción.

"Me siento feliz siento que si Dios me puso acá me siento orgulloso de que puedo enseñar", indicó Anselmo.

El programa tiene una duración de tres meses, y una vez concluye, la mayoría termina trabajando en restaurantes de la Bahía.

"Quiero entrar al Health Department porque pagan bien y así ahorrar para comenzar mi propio negocio", aseguró Yesenia.