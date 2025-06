Residentes piden cambios en La Misión antes inseguridad e indigencia en San Francisco

El alcalde Daniel Lurie se comprometió a limpiar las calles de la Misión en sus primeros cien días en el cargo, un vecindario afectado por la delincuencia, indigencia y por el mercado de drogas al aire libre en San Francisco.

Telemundo 48 hizo un recorrido el jueves por el área de 16th Street donde captamos en video a personas que parecían consumir drogas y alcohol en plena calle, algunos vendiendo productos en las aceras.

También grabamos el momento el que una patrulla solo se detiene, mientras unas personas parecían estar vendiendo y comprando drogas.

Todo esto ocurriendo al frente de la unidad móvil que la policía instaló en marzo en la estación del BART sobre 16th Street.

“Hoy en la mañana estamos presenciando gente drogada, gente mal que no piensa teniendo intimidad en plena calle donde pasan familias, donde caminas con tus hijos a la escuela”, aseguró Edith Bello, dueña de negocio.

Bello aseguró que solo ha visto un cambio mínimo en lo que el alcalde prometió.

“Ya se estaba viendo mucha ganga, mucha balacera muchas, cosas malas que no teníamos que ver y nos estaba afectando a la Misión, pero la limpieza no está”, afirmó Bello.

Jacqueline Roberso quien trabaja en la Misión y tiene que pasar por la 16th Street casi todos los días aseguró:

“Pues sí un poquito cambiada, pero siempre hay gente que uno no quiere, bueno es mucha gente de la calle. Gente que no tiene oficio ni beneficio y pues la policía no hace nada”, aseveró Jacqueline.

Según datos de la policía en el Distrito de la Misión en lo que va del año los homicidios han disminuido un 33%, los robos bajaron un 36%, al igual que los asaltos disminuyeron un 16% y los robos de autos bajaron un 48%.

En mayo el alcalde anunció una nueva iniciativa para mantener la calles de la ciudad limpias los 365 días del año que costará unos $3 millones, pero la comunidad pide consistencia, ya que cuando la policía o trabajadores de la ciudad se van, residentes y comerciantes aseguran que la situación vuelve a ser la misma.

“La justicia no debe de tener hora aquí, tienes justicia y tienes policía, debe de ser en todos sus horarios y si vas a implementar reglas tiene que ser en todos los horarios”, afirmó Bello.

Telemundo 48 contactó a la oficina del alcalde Lurie para saber su opinión sobre esta situación, sin embargo, aún no recibimos respuesta.