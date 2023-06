San Francisco realizará evento para conmemorar el día de Juneteenth

San Francisco llevará a cabo un desfile inaugural por el Día de Juneteenth el sábado para dar inicio a un mes de celebración.

Quince carrozas, incluidas carrozas con vaqueros negros a caballo y bandas en vivo, están programadas para moverse a lo largo de Market Street a partir de las 11:00 a.m. Se espera que asistan más de 5,000 personas.

El desfile "conmemora la emancipación de los negros estadounidenses esclavizados y celebra la cultura afroamericana en reconocimiento de las contribuciones y el progreso de los negros", se lee en el sitio web del Juneteenth Parade.

El desfile terminará en el Ferry Building para unirse a Juneteenth on the Waterfront, que tendrá lugar el sábado en Embarcadero Ferry Terminal Plaza y Ferry Plaza Farmers Market de 9:00 a. m., a 2:00 p.m. El evento es parte de una serie deactividades en curso llamada Pop-Ups on the Plaza que tiene como objetivo elevar y exhibir los negocios de alimentos del Área de la Bahía de propiedad de personas afroamericanas.

Ambos eventos son gratuitos y están abiertos al público.

Juneteenth es una referencia a la fecha en que los soldados de la Unión declararon que la Guerra Civil había terminado y que los esclavos serían liberados. Fue reconocido como feriado federal a partir de 2021.

Otros eventos de Juneteenth de San Francisco este mes incluyen el 25.º Día Anual de la Familia de Sunnydale 2023 en Hertz Playground el domingo, una celebración de lanzamiento de Juneteenth con la alcaldesa London Breed en el Ayuntamiento el 16 de junio, la Gala de San Francisco Black Wall Street en The Hibernia también el 16 de junio, el Festival Fillmore Juneteenth en O'Farrell el 17 de junio y Bayview Juneteenth en Gilman Park el 18 de junio.