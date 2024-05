Hispana pierde cientos de dólares tras ser estafada por WhatsApp en San Francisco

Lo que comenzó como un acto de bondad para Irma Chávez terminó en decepción y en la pérdida de cientos de dólares.



Todo empezó con un simple mensaje de WhatsApp el viernes, supuestamente de su amiga Juanita.

“Donde me decía que, si le podía ayudar a hacer un pago en Zelle”, dijo Irma Chávez, víctima de estafa.

En los mensajes, la persona pidió que Irma la ayudara puesto que había alcanzado el límite de transferencias del día.

Ella inicialmente confesó que nunca había transferido fondos con Zelle, pero ante la insistencia de la supuesta juanita, acudió a su sobrina, y así, con la cuenta de su sobrina, mandó $820.

“Pero luego más al rato me volvió a pedir, que completara $2,000 y que este sábado me los iba a pagar. yo le dije yo no tengo ese dinero para prestarte”, relató Irma.

Fue entonces cuando ella empezó a sospechar y llamó directamente a Juanita para preguntarle sobre el préstamo.

“Me dice no, mi Whatsapp desde ayer me lo hackearon, no puedo entrar yo en él”, indicó Irma.

En ese momento se dio cuenta que había sido víctima de una estafa e inmediatamente lo reportó con las autoridades y dejó de contestar los mensajes.

“La policía nada más me preguntó mis datos y dijo no creo que te lo regresen”, afirmó Irma.

Según ella los delincuentes victimizaron a otros contactos de Juanita.

“De una persona que yo conozco que le estafó con $2,000 y a mi hermana le mandó mensaje más no se si ella le prestó”, indicó Irma.

Expertos señalaron que este tipo de fraudes continúan siendo muy común en esta aplicación, es por eso que recomiendan verificar desde un principio con quien está hablando.

“Preguntarle a esta persona, llamarle a mi contacto y decir oye ¿tú me has enviado esto?”, explicó Dmitry Bestuzhev, investigador de seguridad cibernética.

También es recomendable tomar medidas de seguridad para evitar que tu cuenta caiga en manos de los estafadores.

“Primero habilitar la autenticación de dos pasos en nuestra cuenta. No solamente como registro o validación en el WhatsApp por mensaje de texto cuando iniciamos nuestra sesión, sino también una contraseña”, indicó Bestuzhev.

Telemundo 48 intentó contactar al número asociado con la cuenta de Zelle a donde Irma hizo el depósito, pero no recibimos respuesta.

Nosotros dirigimos a ella y a su sobrina a la página de reclamos de Zelle, donde puede reportar un fraude y solicitar un reembolso.