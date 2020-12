San Francisco: escuelas públicas no reanudarán clases presenciales en enero

El Distrito Escolar Unificado de San Francisco anunció el jueves que no reabrirán las escuelas en enero después de que los maestros y funcionarios del distrito no lograron ponerse de acuerdo sobre un plan para que tanto personal escolar como estudiantes puedan regresar de manera segura, dijeron las autoridades el viernes.

Autoridades escolares habían informado inicialmente que volverían a ofrecer clases en persona el 25 de enero.

"Esta pandemia nos ha obligado a vivir con una gran incertidumbre y simplemente aún no ha terminado", dijo el superintendente del SFUSD, Dr. Vincent Matthews, en un comunicado. “Me decepciona que no podamos ofrecer una fecha garantizada en la que podamos reanudar el aprendizaje en persona para nuestros estudiantes más jóvenes y vulnerables. Continuaremos trabajando duro para ofrecer una oportunidad segura de aprendizaje en persona a nuestros estudiantes y nos reuniremos tanto como sea posible con nuestros socios laborales para completar la negociación ".

El distrito tiene programado comenzar sus vacaciones de invierno a partir del lunes. Cuando la escuela se reanude el 5 de enero, los educadores continuarán brindando educación a distancia, dijeron las autoridades.

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, emitió la siguiente declaración el viernes:

“Es irritante que nuestras escuelas no vuelvan a abrir para el aprendizaje en persona en enero. No puedo imaginar lo difícil que es esto para nuestras familias y para nuestros jóvenes que no han estado en el aula desde marzo y se están quedando atrás cada día. No deberíamos crear una elección falsa entre la educación y un regreso seguro a las aulas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y la seguridad está arraigada en esa responsabilidad. Podemos hacer ambas cosas. Debemos hacer ambas cosas.

En este momento estamos en una oleada que requiere que nos quedemos en casa y detengamos la propagación, pero cuando superemos este momento difícil, debemos estar listos para llevar a nuestros estudiantes al aula en el momento en que nuestros funcionarios de salud pública digan que podemos. No podemos crear estándares poco realistas para el aprendizaje en persona que ni siquiera sean recomendados por el Departamento de Salud Pública. Entiendo las preocupaciones de algunos de nuestros maestros que se encuentran en la población vulnerable y debemos escucharlos. Pero seamos honestos: los funcionarios de salud pública de San Francisco han estado entre los más conservadores del país en términos de reapertura. Cuando dicen que nuestras escuelas pueden comenzar a abrir nuevamente, nuestros niños deben estar en el salón de clases al día siguiente.

Y tenemos datos que muestran que nuestros niños y maestros pueden regresar al aula. Bajo la dirección del Departamento de Salud Pública, los 78 centros comunitarios de nuestra ciudad y las 91 escuelas privadas y parroquiales de la ciudad han estado abiertas para el aprendizaje en persona durante meses y no han experimentado ningún brote. Incluso ahora, durante este último aumento, el peor que hemos tenido, no ha habido brotes. Nada de esto es fácil, pero siguiendo los protocolos de salud podemos crear entornos seguros que nos ayuden a mitigar la propagación de este virus y brindarles a nuestros niños el entorno de aprendizaje que tanto necesitan.

La Ciudad ha estado proporcionando personal y recursos para ayudar con la reapertura de nuestras escuelas públicas, y continuaremos haciéndolo. Pero para abrir nuestras escuelas el próximo año, SFUSD y nuestros educadores tienen que hacer el trabajo y la planificación ahora mismo. Eso significa trabajar durante las vacaciones para hacer esto. La Ciudad está lista para ayudar a que este proceso avance. No podemos renunciar a que nuestros hijos vuelvan a la escuela de forma segura. Nada importa más ".