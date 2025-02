Déficit presupuestario millonario afectaría a empleados del Distrito Escolar de San Francisco

Se avecinan cambios para unos 50,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco debido a un déficit presupuestario de $113 millones para el año escolar 2025-2026

María Su, superintendente del distrito, habló ante los medios sobre algunas opciones que podrán implementar y que tendrán un impacto mínimo e indirecto en los estudiantes.

“Como parte de este proceso estamos trabajando de cerca con asesores del Departamento de Educación de California para poder maximizar los recursos disponibles mientras exploramos formas para aprovechar fondos restringidos como complemento a nuestra necesidad crucial de personal”, indicó Su.

La superintendente aclaró que ofrecieron un plan de jubilación a muchos docentes y recibieron una respuesta inesperada.

“Agradecemos a todos aquellos empleados que decidieron aceptar el plan de jubilación. Necesitábamos un mínimo de 314 empleados y sobrepasamos ese número”, aseguró Su.

El número específico será presentado en la próxima reunión de la Junta de Educación, pero entre otras estrategias para balancear el presupuesto esta la reducción de contratos de servicios de organizaciones externas y maximizar fondos que el distrito recibe.

“Nuestra fuerza laboral abarca el 80% de nuestro presupuesto en las oficinas centrales y en las escuelas”, afirmó Su.

El Sindicato de Maestros de San Francisco, en una entrevista con Telemundo 48 el lunes, indicó lo siguiente sobre estos posibles recortes de personal.

“Sentimos, como el sindicato de maestros, que no se le está dando transparencia a los datos de inscripción. Acaban de inscribirse para el fin de enero, pero todavía no tenemos los datos de cuántos niños se han inscrito y el proceso de inscribir a los niños, sigue bastante informal y las familias están confundidas y no se les explica que clase de déficits hay”, indicó Frank Lara, vocero del Sindicato de Maestros de San Francisco.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Aunque la superintendente indicó que por el momento no habrá cierre de escuelas, el distrito enviará el 15 de marzo las notificaciones a los empleados que pudieran verse afectados por estos recortes que serían unas 395 posiciones certificadas y unas 164 posiciones clasificadas.

Pero en los próximos meses el distrito también buscará la aprobación de más recortes, las notificaciones finales serían enviadas durante el mes de mayo.