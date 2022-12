“No más familias a la calle”: exigen se detenga cierre de refugio que alberga a decenas de familias en SF

Familias protestaron el miércoles frente a la Alcaldía de San Francisco para exigir que no cierren un refugio que ha servido como hogar para decenas de personas.

“No más familias a la calle, mantengan el refugio abierto”, fue la consigna que los manifestantes utilizaron durante la protesta.

El refugio, que opera en el hotel Oasis ubicado en Franklin Street, ha servido de ayuda para personas con necesidad.

“La importancia de este refugio es que es el único refugio que existe en San Francisco de emergencia para familias, la ciudad no ha creado nada, y si lo cierran las familias se van a ir a la calle”, aseguró Miguel Carrera, vocero de la Coalición de Desamparados de San Francisco.

La ciudad avisó a los residentes que solo hasta el 15 de diciembre podrán seguir quedándose en el lugar, si esto ocurre se estima que al menos 57 familias, de las cuales una tercera parte son latinos, se vean afectadas. El cierre estaría previsto debido a que los dueños de la estructura buscan vender el inmueble.

“Sí yo tenía una pareja, nos separamos y me quedé sin trabajo, sin vivienda, la renta está muy cara y no tenía donde vivir, Dios es bueno porque ahí me dieron refugio es como mi hogar”, aseguró una madre que tiene dos niños y está embarazada.

Organizaciones aseguran que hay oportunidad para que ellos compren esta propiedad y se mantenga como refugio, por lo que exigen a la ciudad que inviertan en este hotel que ha demostrado ser una alternativa exitosa de vivienda digna para personas en necesidad.

Dean Preston, supervisor de la ciudad, presentó una resolución para que el refugio mantenga las puertas abiertas.

Por su parte, la Ciudad dijo a través de un comunicado, que la alcaldesa London Breed está trabajando para asegurarse que San Francisco sea un lugar donde las familias trabajadoras, incluidas las latinas, tengan acceso a vivienda que sea segura y asequible.