Un total de 750 habitaciones serán destinadas al personal médico. 

La Junta de Supervisores de San Francisco aprobó el martes por unanimidad una ordenanza de emergencia que requiere que la ciudad asegure al menos 8,250 habitaciones de hotel para tres grupos afectados en medio de la orden de encierro preventivo, incluyendo 7,000 habitaciones para personas sin hogar.

Además de las 7,000 habitaciones para proteger a los residentes sin hogar del coronavirus, la ciudad proporcionaría 500 habitaciones para pacientes hospitalizados y 750 para trabajadores de la salud. Además, las habitaciones deben adquirirse antes del 26 de abril, de acuerdo con la ordenanza.

La Ciudad ha mantenido que solo proporcionará habitaciones de hotel para personas sin hogar en el sistema de refugios y para residentes de hoteles de ocupación individual que hayan dado positivo por COVID-19 o hayan estado expuestos; personas sin hogar que tienen más de 60 años o padecen problemas de salud subyacentes, independientemente de si viven en refugios o en la calle; y socorristas que necesitan poner en cuarentena.

Los supervisores Shamann Walton, Matt Haney, Hillary Ronen y Dean Preston, inicialmente presentaron conjuntamente la ordenanza antes de que un brote en un refugio para personas sin hogar resultara en que más de 90 personas dieron positivo por COVID-19.

Autoridades indicaron que ahora convertirá el refugio del Centro de Servicios Múltiples del Sur en un centro médico.

Ronen ha criticado el uso continuo de la ciudad de entornos congregados como refugios para albergar a personas sin hogar en medio de la pandemia.

"Tenemos aproximadamente 5.600 personas que viven en las calles y en refugios que podrían cuidarse a sí mismas, y el hecho de que no hemos tenido la urgencia y no estamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía ... para trasladar a esas personas a un habitación de hotel, creo que está mal desde cualquier punto de vista ", dijo Ronen en la reunión.

"Hemos tratado de hacer esto a través de la asociación, pero la legislación es absolutamente necesaria", dijo Haney. "Sé que ha habido movimiento. Sé que hay nuevos compromisos de la administración, del alcalde, pero no está lo suficientemente claro, no es lo suficientemente rápido, no tiene una línea de tiempo, no tiene informes regulares y no está lo suficientemente claro sobre la población que será atendida ", dijo.

El lunes, la alcaldesa London Breed dijo que a pesar de que las habitaciones de hotel en toda la ciudad están vacías, el personal sigue siendo uno de los mayores desafíos para asegurar habitaciones de hotel para los residentes sin hogar de la ciudad, muchos de los cuales tienen necesidades de adicción o de salud mental.