Aumentan casos de COVID-19 en La Misión de San Francisco

Vuelve a ser una preocupación el aumento de casos de COVID-19 en el vecindario hispano de la Misión en San Francisco.

“En uno de los viernes que estuvimos abiertos en las primeras dos horas llegaron 30 personas a hacerse la prueba y de esas 30 personas 18 persona salieron positivas”, explicó Susana Rojas, vocera de Unidos en Salud Latino Task Force.

Esto equivale a una taza de infección del 60%.

Es por esta razón que las organizaciones Unidos en Salud y Latino Task Force se mantienen informando a la comunidad sobre los peligros que todavía representa este virus.

“El COVID no ha terminado y se volvió parte de nuestro vivir y tenemos que seguir haciéndonos las pruebas. Ahorita a finales de septiembre va a salir una nueva vacuna”, indicó Susana.

En las calles de La Misión las cámaras de Telemundo 48 captaron a algunas personas con mascarillas puestas.

“Yo no me la he quitado. Vale más traer eso y cuidarse”, dijo Josefina Ramos, en espera de nueva vacuna

Otras personas muestran preocupación por sus hijos ante esta nueva ola de coronavirus y dicen que hay que mantenerse al día con las vacunas.

“Yo si tengo la tercera inyección. Claro que hay que vacunarse”, afirmó Daisy García, residente.

En el sitio de vacunación ubicado en la esquina de Capp Street y 24th Street ofrecen cada viernes pruebas y vacunas y extenderán los horarios el próximo mes.

“Los jueves estamos abiertos en la 701 Alabama de las 11:00 a.m., a 3:00 p.m., y desde el 15 estaremos abiertos en la 24th Street y Capp Street los viernes y sábados”, dijo Susana.