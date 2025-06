Continúan detenciones de inmigrantes en cortes de inmigración en San Francisco y Concord

Durante el miércoles agentes federales de inmigración detuvieron a 2 personas en la corte de inmigración ubicada en Sutter Street en San Francisco.

Estas se suman a otras 2 detenciones registradas el martes. Uno de estos detenidos está recibiendo ayuda del Centro de Justicia y Diversidad.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"Nosotros hicimos una moción para la corte para determinar si la persona que fue detenida hoy puede recibir una fianza y salir de la custodia", indicó Milli Atkinson, abogada del Centro de Justicia y Diversidad.

Atkinson no dio detalles de la persona detenida. Telemundo 48 trató de obtener información de estas detenciones con ICE, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

El temor en esta corte de inmigración por parte de personas que deben presentarse ante un juez es latente.

Un padre de familia acudió con sus 2 hijos, de 19 y 21 años de edad, quienes tenían audiencia el miércoles sin saber si iban a regresar a su casa en Watsonville.

"Tenemos que presentar porque si no me van a arrestar a mis hijos, tengo miedo tengo 17 años acá", aseguró el hombre quien prefirió no ser identificado.

Luego de aproximadamente 2 horas y medias dentro de la corte los hijos de este residente salieron y hablaron con Telemundo 48 en condición de anonimato.

"Me dio miedo todo esto porque pensamos algo iba a pasar, pero gracias a Dios no", aseguró uno de los jóvenes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El martes en esta misma corte también se registraron otras dos detenciones al igual que en Concord.

"Tres personas estamos seguros fueron detenidas, tomamos la información de ellos”, afirmó Sergio López, vocero de Immigrants Rights Coalition.

Abogados de inmigración recomendaron a las personas con familiares detenidos que visiten la página web https://locator.ice.gov/odls/#/search para saber sobre el paradero de su ser querido.

También pueden acudir a las Oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicadas en Sansome Street.

Si embargo, abogados recomendaron que solo residentes y ciudadanos de este país sean los que vayan.