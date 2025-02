Coreógrafa afrolatina impulsa la tradición de la cultura afro de Perú en San Francisco

Una coreógrafa peruana del Área de la Bahía se ha dedicado por años a impulsar y enseñar la tradición de la cultura afro de su país.

Antes de aprender a caminar, Lydia ya bailaba, eso aseguraba su madre para explicar su pasión por la danza. Y de su mamá y hermana aprendió los diversos ritmos y movimientos de la danza afroperuana.

“Mi mamá estaba ´mueve los hombros´, que para mí es algo natural”, indicó Lydia.

Al llegar a Estados Unidos hace alrededor de 30 años, rápido se dio cuenta que esto era parte de lo que más extrañaba.

“Estás comiendo y terminábamos, a ver tú, no así no es, uno extraña eso”, dijo Lydia. “No te das cuenta de lo que has dejado hasta que estas lejos”.

Por eso desde entonces y en diferentes ámbitos, se ha dedicado a enseñar y a promover los ritmos de su herencia afroperuana, una herencia que la enorgullece.

“Mi cabello demuestra que soy afro, no me voy a lacear el cabello solo porque a alguien no le gusta mi cabello, o mis labios gruesos o mi piel tostada”, aseguró Lydia. “Ha sido una lucha siempre constante para que respeten a los afroperuanos o cualquier cultura de afro”

Uno de sus enfoques es la educación a los niños.

“Muchos niños pierden su cultura, o le da vergüenza, no quieren hablar español”, afirmó Lydia.

Así que su proyecto va más allá, y junto con su hermano fundaron el Centro Cultural de Tradición Peruana en La Misión de San Francisco, un nuevo espacio de arte y expresión, para todos, sin importar su origen o su edad.

“Ese vacío de tierra que uno siente, que uno dice, si vamos a estar aquí, vamos a estar de la mejor manera”, aseveró Lydia.