Organizaciones del Área de la Bahía recomiendan presentarse a citas en cortes de inmigración

Organizaciones comunitarias quieren reforzar “que no todas las personas que asisten a sus citas en cortes de inmigración están siendo detenidas” en el Área de la Bahía.

Telemundo 48 entrevistó a una colombiana con un caso de asilo quien el lunes asistió a su cita en San Francisco.

“Yo estaba indecisa decía ‘bueno voy o no voy’ pero me llené de valor y fui, aunque con mucho miedo”, aseguró la mujer quien prefirió no ser identificada.

El miedo la acompañaba, pero no la detuvo para cumplir con su cita.

“Yo dije voy con la fe en Dios y voy a ver qué pasa, que tenga lo que tenga que pasar”, dijo la mujer.

Tras su presentación en corte, salió sin ser detenida.

“Salí, estoy aquí”, indicó.

Esta fue su tercera comparecencia sobre su caso de asilo que inició en enero de este año, cuando llegó de Colombia y le contó a Telemundo 48 lo que sucedió en su audiencia.

“Mi cita era temprano, al llegar imaginaba que iba a estar la sala llena porque ya he tenido citas y siempre ha estado llena, pero hoy solo había 4 personas conmigo. Tal vez las personas tienen miedo de ir a las cortes”, enfatizó la mujer.

Por eso nos compartió su testimonio para mostrar que no todos los que llegan a sus citas terminan detenidos.

“Pues es peor no presentarse, entonces les diría que se presenten”, afirmó la mujer.

Desde las organizaciones comunitarias también insisten en que los agentes de ICE han ido a buscar a personas específicas.

“La última ocasión que llegó ICE estuvieron aproximadamente 30 personas y de las 30 personas se llevaron a 4”, explicó Sergio López, vocero de Contra Costa Immigrants Right Alliance.

Pero esas detenciones puntuales ya han causado un impacto general: del 80% de personas que llegaban antes a sus citas, ahora solo asiste un 60% a esta corte de inmigración en Concord.

“Tienen que ir a las cortes porque posiblemente es la única forma en que puedan permanecer legalmente en EEUU”, declaró López.

Según datos de Contra Costa Immigrants Right Alliance, la corte de inmigración de Concord tiene un promedio del 74% de casos aprobados, y la de san francisco del 71%.

“No pierdan la fe. No se expongan a ser deportados y no cumplir sus citas”, aseveró la mujer colombiana.

Para consultar el porcentaje de casos de asilo que el juez encargado de tu caso ha aprobado visita https://tracreports.org/.