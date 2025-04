San Francisco: organizan concierto para recaudar fondos por joven colombiana en coma

Los padres de una joven colombiana que quedó en coma por varios meses tras sufrir un accidente en octubre del año pasado buscan la manera de pagar un avión ambulancia para trasladar a su hija a su país natal ya que su seguro médico no cubre el tratamiento que necesita.

Ellos se encuentran en Stockton con una visa humanitaria para cuidar a su hija María Fernanda Rico quien el 24 de octubre de 2024 sufrió un accidente en la autopista 5.

“Tenía una llanta pinchada, se orilló y pidió auxilio. Cuando aparecen dos carros, dos señoras imprudentes, golpearon el carro de ella y se la llevaron y el carro la levantó a ella”, aseguró Lydia Roa, madre de la joven.

María Fernanda estuvo en coma por meses.

“Súper duro, fue devastador todavía verla en esa cama postrada que no ha despertado, tiene sus ojos abiertos, pero no conecta todavía, necesita terapia neurológica pero aquí no se la están prestando porque el Medicaid que tiene no la cubre”, aseguró Lydia.

Por esta razón, la madre de familia aseguró que su hija necesita ser traslada a Colombia en un avión ambulancia.

“Son $80,000 es lo que le hemos rogado al señor presidente de Colombia. No ha sido posible”, aseveró Mauricio Rico, papá de María Fernanda.

Pero hace poco se enteraron de que el Consulado de Colombia tendrá un evento para ayudarlos.

El concierto para recaudar fondos se llevará a cabo el jueves 24 de abril en una iglesia en San Francisco ubicada en el 3365 de 19th Street a las 6:00 p.m.

“El afán de nosotros es nuestra hija. Nuestra hija se está deteriorando todos los días. Todos los días dormimos en el hospital, desde que llegamos a Estados Unidos no sabemos que es una cama”, afirmó Mauricio.