Posible cierre de escuelas afectaría a familias hispanas en San Francisco

Padres de familia en San Francisco están preocupados ante el posible cierre de varias escuelas después de que el distrito escolar anunciara la falta de fondos y recursos.





Miembros de la comunidad se reunieron el martes para informarse sobre los posibles recortes escolares. Muchos denuncian lo que ellos llaman la falta de transparencia del Distrito Escolar Unificado de San Francisco.



“No aceptamos cierres de escuelas”, aseveró María Núñez, madre de familia.



Organizadores de la junta ofrecieron información a los padres de familia de esta mediad que será discutida por el distrito escolar en una junta especial el próximo martes 29 de agosto.



“Ahorita los salones están llenos de niños, 22 o 23 en cada salón. Entonces me pongo a pensar si cierran 20 o 30 escuelas, cómo va a estar cada salón de clases”, aseguró Núñez.



Según el superintendente, las matrículas han disminuido 4,000 alumnos en la última década, y anticipan perder otros 4,600 para el 2032.



Agrega que muchas los edificios escolares necesitan una inversión de $6 millones en arreglos.



Además, el distrito asegura que, con el descenso en matrículas, también perderán fondos estatales. Estiman una pérdida de $5 millones para el año escolar 2025-26.



Pero miembros de la comunidad señalan que el superintendente Matt Wayne también lideró los cierres escolares del Distrito Escolar Unificado de Hayward, y exigen que esta no sea la única opción en su distrito.



“Los recortes no deberían enfocarse en las aulas si no en las oficinas”, dijo Núñez.



Por su parte, el sindicato de maestros escribió esta carta en apoyo a los padres explicando que el distrito maneja un sistema de matriculación complicado donde algunas escuelas están saturadas, mientras que otras tienen bajas inscripciones.



Adicionalmente, aseguran que los recortes impactarán a familia latinas y afroamericanas.



Organizadores están planeando una manifestación el próximo martes a las 5:00 p.m., antes de la reunión del distrito en protesta a los posibles cierres.

Cabe recalcar que el distrito le dijo a Telemundo 48 que no tomarán ningún voto o decisión final la próxima semana.