Activista de San Francisco pide crear más acceso para latinos a la prevención contra el cáncer

Más de 700 personas que han perdido a un ser querido o sobrevivieron al cáncer, se unieron esta semana en Washington D.C., para exigirle al Congreso hacer de esta enfermedad una prioridad nacional.

Stephanie Gordon Rivera, activista de salud, fue quien representó al Área de la Bahía durante esta visita.

“Fui a Washington D.C., a representar al distrito 11 de San Francisco, y tuve la posibilidad de hablar con el asistente de Nancy Pelosi, que es nuestra representante en el Congreso, y lo que pedimos fueron tres cosas: que Pelosi ayude a incrementar el financiamiento de avances científicos en el cáncer y sea cosponsor de la ley 247 que va a ayudar a detectar cualquier cáncer por medio de una gota de sangre”, explicó Rivera.

Esta fue la primera vez de Stephanie en la capital del país y tuvo la oportunidad de llevar a su mamá, quien sobrevivió al cáncer de seno hace seis años.

“Ella me llama y me dice, ´Stephanie me detectaron cáncer´, y nos quedamos en silencio unos segundos, y no es fácil recibir una llamada así de tu mami y saber que el cáncer ha matado muchas personas en pocos minutos, pocos meses”, dijo Rivera.

A su mamá le detectaron el cáncer en su revisión anual y por suerte estaba en una etapa temprana que permitió con una cirugía y radiología, que controlarán su condición y actualmente recibe tratamiento de hormonas para evitar que regresen las células cancerosas.

"Estoy muy agradecida de que ella está conmigo en vida, y por eso yo como activista de salud, abogo por acceso a la salud, acceso a la prevención y el incremento a las investigaciones porque sin esas investigaciones tal vez no estaría aquí”, dijo Rivera.

La activista explicó que, en su experiencia, pudo notar cómo el cáncer afecta especialmente a la comunidad hispana por barreras como el idioma y el estatus migratorio.

Junto a Stephanie también acudieron muchas más familias hispanas, entre estas María Curiel, que es voluntaria con la Asociación Americana del Cáncer, y representó a California en Washington D.C.

“El cáncer cobrará la vida de casi 610,000 personas que en Estados Unidos tan sólo este año y no podemos dar marcha atrás”, aseguró Curiel.

Ella explica que aún muchos latinos no están bien informados sobre las nuevas herramientas que existen para detectar diferentes tipos de cáncer y que muchas de estas están disponibles de forma gratuita para ellos.

El primer paso es entrar la página web https://www.fightcancer.org/es donde encontrarás toda la información y recursos en español.

“A veces no tenemos aseguranza y no sabemos a dónde ir, pero aquí en San Francisco hay clínicas que ven hispanos y yo les aconsejo siempre hacernos las detección anual todos los años porque es mejor estar seguros y cuidarnos, en caso de que se detecte hay más probabilidad que sea temprano y se pueda tratar”, aseveró Rivera.