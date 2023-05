Mamá latina crea un blog bilingüe dedicado al autismo femenino

Uno de los privilegios más grandes en la vida, es el de ser madre y para una residente de San Francisco, ese privilegio es doble.

Claudia Monroy-Wu dice que es orgullosamente una mamá azul.

Amelie, su pequeña hija, tiene una alegría extraordinaria y contagiosa, pero al principio lloraba mucho.

Algunos signos le indicaban a Claudia y a su esposo, de origen asiático, que había algo diferente en el desarrollo de su pequeña, quien tenía tres años y medio de edad.

“Dijimos es el número de idiomas al que está expuesta, esta confundida”, indicó Claudia.

Empezó la titánica tarea de descubrir qué era, lo que incluyó diversas opiniones, numerosos exámenes y hasta viajes a México. Finalmente fue diagnosticada con autismo.

“De momento fue como sorpresa, y también un poquito de frustración hacia mí misma, sentí qué libro no leí, cómo no me di cuenta”, aseguró Claudia.

Pero con el espíritu luchador que caracteriza a esta madre, inmediatamente se enfocó en cómo ayudar a su hija a salir adelante, y entonces descubrió algo más.

“En español hay muy poca información, y la verdad es que no hay libros en español de autismo y menos de autismo femenino”, explicó Claudia.

Es por eso que acaba de lanzar junto con Amelie un nuevo blog bilingüe llamado “Amor Índigo” dedicado al autismo femenino.

“La misión es inspirar a otras familias a ver el autismo como un súper poder, como una fortaleza que ya tu hija autista tiene”, dijo Claudia.

A través de él quieren apoyar a otras familias a descubrir las fortalezas de sus hijas, aunque no sea por el camino tradicional.

“La verdad es que es un regalo, creo que una de las bendiciones de tener una niña autista como Amelie es que ella es genuina, cuando está feliz, está feliz”, aseveró Claudia.

Además de su transparencia y sensibilidad.

“Esta mañana me dijo todo te va a salir muy bien, estoy muy orgullosa de ti”, contó Claudia.

Esta madre dice que la conmueve con expresiones de cariño que no ve en otros niños.

“Ya empiezan a distanciarse de los papás, ya no son tan amorosos, ya esperan cosas, y yo no he notado eso en Amelie”, indicó Claudia.

Ahora con 13 años, Amelie habla tres idiomas, toca el piano, gestiona proyectos de emprendimiento, viaja sola, y es entonces cuando claudia se da cuenta que califica para el título de súper mamá.

“Sí, por lo menos soy la súper mamá de Amelie y eso es suficiente”, afirmó Claudia.

Un camino en el que le tocó dejar su carrera como gerente de mercadeo.

“Y decidí cambiar mi carrera, me dolió, creo que es uno de los lutos que llevo”, indicó Claudia.

Pero gano el título de ser una "mamá azul", el color del autismo.

“Es un privilegio para mí ser una mamá azul y la verdad es que es una dicha tenerla en mi vida”, añadió Claudia.