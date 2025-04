Casos de abusos sexual contra la Arquidiócesis de San Francisco pueden ir a juicio

Los casos de dos hombres que alegan haber sido abusados ​​sexualmente en su infancia en el norte de California por un sacerdote ya fallecido pueden proceder a juicio, dictaminó un juez federal.

La decisión del jueves, emitida por el juez de bancarrotas estadounidense Dennis Montali, se produce casi dos años después de que la Arquidiócesis Católica Romana de San Francisco se declarara en bancarrota para gestionar más de 500 demandas por abuso sexual infantil por parte de sacerdotes y empleados de la iglesia.

Montali afirmó que su decisión entrará en vigor el 30 de junio para dar más tiempo a la mediación en curso.

Los dos casos estaban a días de ir a juicio cuando la Arquidiócesis de San Francisco se acogió al Capítulo 11 en agosto de 2023. La arquidiócesis no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado el viernes por The Associated Press solicitando comentarios.

Los dos hombres, que han permanecido en el anonimato, alegan que el sacerdote Joseph Pritchard abusó sexualmente de ellos en la década de 1970, cuando era párroco de la parroquia San Martín de Tours en San José, que en ese entonces pertenecía a la Arquidiócesis de San Francisco.

Los hombres se encuentran entre las docenas de personas que afirman haber sido abusadas por Pritchard, un popular sacerdote que trabajó en varias parroquias del Área de la Bahía desde finales de la década de 1940 hasta mediados de la de 1980. Falleció de cáncer en 1988.

“La Arquidiócesis y el Arzobispo han silenciado las voces de los sobrevivientes durante demasiado tiempo. Esta es una victoria. Estos juicios se debían desde hace mucho tiempo; es hora de que se escuchen las voces de los sobrevivientes”, declaró Jeff Anderson, abogado que representa a más de 125 sobrevivientes en la Arquidiócesis de San Francisco, en un comunicado.