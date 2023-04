Adolescente apuñalada en estación del BART en San Francisco

Una adolescente, de 18 años, fue apuñalada el miércoles en la estación del BART Civic Center en San Francisco.

El hecho fue reportado a las 5:47 p.m., cuando la policía del BART recibió un reporte sobre un incidente en la plataforma de la estación.

Cuando oficiales llegaron al lugar, hallaron a la joven que fue trasladada al hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida.

La policía dijo que no han localizado a la persona responsables del crimen e indicaron que hasta el momento no han determinado si la víctima conocía o no a su agresor.

Investigadores recompilaron las imágenes de las cámaras de vigilancia de la estación y están entrevistando a varios testigos para determinar las circunstancias del apuñalamiento.