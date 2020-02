San Francisco anuncia plan para reembolsar a víctimas de robo de propiedad dentro de autos

El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, propone un plan de $1.5 millones para reembolsar algunos de los costos de daños a las víctimas de robo de propiedad dentro de autos.

Boudin planea anunciar la iniciativa el miércoles durante una audiencia pública en su oficina. La audiencia sigue una nueva regla en la ciudad que exige que los departamentos celebren audiencias públicas antes de proponer presupuestos a la oficina del alcalde.

El plan solo cubriría ventanas rotas, pero Boudin espera que sea el primer paso para abordar un problema en curso en la ciudad.

Es una idea a la que algunos residentes están abiertos.

"Creo que es una muy buena idea porque cuando me robaron, no me reembolsaron nada", dijo la residente Madina Mary. "Todo salió de mi bolsillo".

Solo en 2019, hubo un promedio de más de 2,000 robos de automóviles en San Francisco. Los robos de vehículos totalizaron más de 23,000.

Esos son algunos de los números más altos en la nación, pero son unos pocos puntos porcentuales menos que en 2018.

Se desconoce si el alcalde London Breed está a favor del plan y lo aprobará.