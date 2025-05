Trump afirma que reabrirá la prisión de Alcatraz; hacerlo sería difícil y costoso

El presidente Donald Trump afirma que está ordenando a su gobierno reabrir y ampliar Alcatraz, la infame antigua prisión ubicada en una isla californiana de difícil acceso, frente a San Francisco, que ha permanecido cerrada durante más de 60 años.

En una publicación en su sitio web Truth Social el domingo por la noche, Trump escribió: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, crueles y reincidentes, la escoria de la sociedad, que solo contribuirán a la miseria y el sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los delincuentes más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquier persona a la que pudieran hacerles daño. Así es como debe ser”.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Por eso, hoy”, dijo, “estoy ordenando a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabra una Alcatraz sustancialmente ampliada y reconstruida para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos”. La directiva de Trump de reconstruir y reabrir la penitenciaría, clausurada durante mucho tiempo, fue la última salva en su esfuerzo por reformar la forma y el lugar de encierro de los presos federales y los detenidos por inmigración. Sin embargo, tal medida probablemente sería una propuesta costosa y compleja. La prisión se cerró en 1963 debido al deterioro de la infraestructura y a los altos costos de reparación y abastecimiento de las instalaciones en la isla, ya que todo, desde el combustible hasta los alimentos, debía transportarse por barco.

Adaptar las instalaciones a los estándares modernos requeriría inversiones masivas en un momento en que la Oficina de Prisiones ha estado cerrando prisiones por problemas de infraestructura similares.

La prisión, famosa por su ineludible escape debido a las fuertes corrientes oceánicas y las frías aguas del Pacífico que la rodean, era conocida como "La Roca" y albergó a algunos de los criminales más notorios del país, como el gánster Al Capone y George "Ametralladora" Kelly.

Ha formado parte del imaginario cultural desde hace mucho tiempo y ha sido objeto de numerosas películas, incluyendo "La Roca", protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage.

Durante los 29 años que estuvo abierta, 36 hombres intentaron 14 fugas distintas, según el FBI. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron al intento.

El destino de tres reclusos en particular —John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris— es objeto de debate y fue dramatizado en la película de 1979 "Fuga de Alcatraz", protagonizada por Clint Eastwood.

La isla de Alcatraz es ahora un importante sitio turístico gestionado por el Servicio de Parques Nacionales y está designada Monumento Histórico Nacional.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Trump, al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche tras un fin de semana en Florida, dijo que se le ocurrió la idea debido a la frustración con los "jueces radicalizados" que han insistido en que los deportados reciban el debido proceso. Alcatraz, dijo, ha sido durante mucho tiempo un "símbolo de la ley y el orden. Tiene una larga historia".

Un portavoz de la Oficina de Prisiones declaró que la agencia "cumplirá con todas las órdenes presidenciales". El portavoz no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press sobre la viabilidad de reabrir Alcatraz ni sobre el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, dado el control de la isla por parte del Servicio de Parques Nacionales.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, cuyo distrito incluye la isla, cuestionó la viabilidad de reabrir la prisión después de tantos años. "Ahora es un parque nacional muy popular y una importante atracción turística. La propuesta del presidente no es seria", escribió en X.

La isla sirve como una auténtica máquina del tiempo que nos transporta a una época pasada de instituciones penitenciarias. La Oficina de Prisiones cuenta actualmente con 16 penitenciarías que desempeñan las mismas funciones de alta seguridad que Alcatraz, incluyendo su centro de máxima seguridad en Florence, Colorado, y la penitenciaría estadounidense en Terre Haute, Indiana, donde se encuentra la cámara de ejecución federal.

La orden se produce en un momento en que Trump ha estado enfrentándose a los tribunales al intentar enviar a presuntos pandilleros a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin el debido proceso. Trump también ha planteado la idea, legalmente cuestionable, de enviar a algunos presos federales estadounidenses al Centro de Confinamiento para el Terrorismo, conocido como CECOT.

Trump también ha ordenado la apertura de un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para albergar hasta 30.000 de los que él ha calificado como los "peores criminales extranjeros". La Oficina de Prisiones ha enfrentado innumerables crisis en los últimos años y ha sido sometida a un mayor escrutinio tras el suicidio de Jeffrey Epstein en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en 2019. Una investigación de AP reveló profundas fallas, previamente no reportadas, dentro de la Oficina de Prisiones. Los reportajes de AP han revelado actividad delictiva generalizada por parte de empleados, decenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que ha dificultado la respuesta a emergencias, incluyendo agresiones y suicidios.

La investigación de AP también expuso abusos sexuales generalizados en una prisión federal para mujeres en Dublin, California. El año pasado, el presidente Joe Biden firmó una ley que refuerza la supervisión de la agencia después de que los reportajes de AP revelaran sus numerosas fallas.

Al mismo tiempo, la Oficina de Prisiones opera en un estado de cambio constante, con un nuevo director recientemente nombrado y una misión redefinida que incluye la recepción de miles de detenidos inmigrantes en algunas de sus prisiones y cárceles bajo un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. El año pasado, la agencia cerró varias instalaciones, en parte para reducir costos, pero también está construyendo una nueva prisión en Kentucky.

Los periodistas de The Associated Press Gary Fields (Washington), Aamer Madhani (West Palm Beach, Florida) y Michael Balsamo (Nueva York) contribuyeron a este informe.