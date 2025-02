Colombiana resalta sus raíces afrolatinas a través de su cocina y el arte en San Francisco

Una artista y cocinera afrolatina de Colombia está dando a conocer su tradición culinaria y además se dedica a enseñarle a los más necesitados en el área de Bayview-Hunters Point en San Francisco.

Angélica crea a mano distintas creaciones originales.

"Mostrando la comida y visibilizando la comunidad afrolatina en el Bay Area", dijo Angélica Mena, cocinera & artista.

Angélica aseguró que la comida afrolatina es única.

"Se quedan mirándome y me preguntan ¿qué es esto? sobre todo con la salsa de la casa se quedan como ¿qué es?", dijo Angélica.

Su menú incluye empanadas negras vegetarianas.

Su talento gastronómico lo han probado miles de personas Incluida la exalcaldesa London Breed.

La colombiana también busca transmitir a través de su arte lo que significa ser afrolatina inmigrante.

Su arte en efecto resalta sus raíces, pero además le enseña a la comunidad en Bayview sus talentos

"Porque esta comunidad me recibió con los brazos abiertos, aquí no me sentí diferente y por eso le quiero devolver", afirmó Angélica.