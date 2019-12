Sagrado Corazón entregará miles de juguetes a familias necesitadas en San José

La organización Sagrado Corazón estará entregando juguetes a familias de bajos ingresos el lunes en San José.

Autoridades informaron que esperan entregar juguetes a alrededor de 6,200 niños.

El objetivo de la organización es distribuir 18,600 juguetes en la víspera del Día de Navidad.

Los juguetes serán entregados el lunes a partir de las 7:00 a.m., hasta las 8:00 p.m., y el martes desde las 7:00 a.m., hasta las 11:30 a.m., en el 1381 de S. First Street.

Funcionarios de la organización se encuentran buscando voluntarios para ayudar con la distribución de juguetes en la víspera de Navidad.

Aquellos que deseen donar o ser voluntarios pueden visitar www.sacredheartcs.org/holidays para obtener más información.