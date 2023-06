Sacred Heart ofrecerá evento en español para dar a conocer sus programas de ayuda en San José

Muchas familias migrantes se benefician de los servicios que ofrece la organización comunitaria Sacred Heart.

La organización estará realizando un evento en español el viernes para mostrarle a los

nuevos miembros los programas que tienen incluyendo alimentos gratuitos y ayuda con la renta.

La actividad llamada Vecinos en comunidad busca atraer a nuevos miembros que se puedan ver beneficiados por sus programas.

“Tenemos muchos servicios aquí en el Sagrado Corazón, uno de los que mucha gente conoce es la despensa de comida y nuestro armario de ropa, pero también hablamos de la asistencia familiar que es sobre la renta y la transportación. Tenemos nuestra asistencia de energía y agua de la que también hablamos”, explicó Xochitlh Ávalos, vocera de la organización.

La agencia también ofrece talleres de empoderamiento económico, educación, y de voluntariado, uno de los beneficios más solicitados es la ayuda monetaria para pagar la renta, así como también los alimentos gratuitos.

“Nuestra despensa de comida está abierta de lunes a viernes en horarios diferentes: de lunes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., martes de 9:00 a.m., a 6:00 p.m., y los viernes de 9:00 a.m., a 2:00 p.m., y está abierto para cualquier persona que quiera venir”, indicó Ávalos.

Algunos programas se ofrecen dependiendo al código postal donde vivan las personas, y para la comida solo pueden llegar una vez por semana pero antes tienen que convertirse en miembros de esta entidad sin costo alguno.

“Si tienen tiempo puede ir y también venir para poder aprender de estos programas y servicios o si tienen alguna pregunta pueden mandar un correo para contestarle las preguntas que tengan”, aseguró Ávalos.

La orientación está programada a llevarse a cabo el viernes entre las 11:00 a.m., y las 12:00 p.m.,

en el 1381 Souths 1st Street en San José.

Para más información llama al (669) 206-1838 o escribe un correo electrónico con tus preguntas al xochitlha@sacredheartcs.org .