Rueda de la fortuna permanecerá en el Golden Gate Park hasta el 2025

El martes, supervisores negaron una resolución para limitar la estadía de una rueda de la fortuna de 150 pies de altura en el Golden Gate Park de San Francisco a solo un año, lo que significa que permanecerá en su sitio durante cuatro años más.

Los supervisores votaron 5-6 en contra de la resolución en la reunión de la junta del martes, y los supervisores Matt Haney, Rafael Mandelman, Catherine Stefani, Myrna Melgar, Hillary Ronen y Ahsha Safai votaron en contra.

Aunque la Comisión de Preservación Histórica de San Francisco a principios de este mes aprobó extender la estadía de la Rueda de Observación SkyStar hasta 2025 para revitalizar la economía pospandémica de la ciudad y ayudar a compensar la pérdida financiera, los supervisores Connie Chan y Aaron Peskin bloquearon la medida, citando la ley de la ciudad que requiere la aprobación de supervisores para expansiones de edificios o estructuras en Golden Gate Park o Union Square.

En cambio, los supervisores propusieron extender la estadía de la rueda de la fortuna por mucho menos tiempo, hasta febrero de 2022, citando quejas de los oponentes con respecto a las luces brillantes y el generador eléctrico de la rueda, que dijeron que daña la vida silvestre del parque.

Chan y Peskin también expresaron su preocupación con el contrato de la rueda, que permite que el Departamento de Recreación y Parques dirija las ganancias generadas por proveedores como SkyStar a la organización sin fines de lucro San Francisco Parks Alliance, en lugar de ir a la ciudad. Para complicar aún más las cosas, la alianza de parques se ha visto implicada en una investigación de fraude en toda la ciudad.

"¿Una estadía de cuatro años y la justificación es por la recuperación económica? Eso es problemático para mí. Sin mencionar que el contrato en sí es problemático", dijo Chan.

Pero según Dana Ketchum, directora de Gestión de Propiedades y Permisos del Departamento de Recreación y Parques, según el contrato actual, después de que la rueda genere $ 200,000 en ganancias para la alianza de parques, el resto iría al departamento de recreación y parques y al fondo general de la ciudad. Hasta ahora, la rueda ha generado alrededor de $ 37,000, dijo Ketchum.

"He estado en la noria y es muy divertido", dijo Ronen. "Mi instinto me dice: '¿Por qué no podemos dejarlo aquí durante cuatro años y disfrutarlo y llevar a la gente a la ciudad para que lo disfrute?'"

"Esto es algo de lo que he escuchado muchos comentarios positivos de mis electores", dijo Haney. "De alguna manera, esto ha representado un futuro para San Francisco donde hay diversión y las familias y los niños están centrados y creo que eso es importante, particularmente cuando nuestra ciudad ha pasado por un momento tan difícil durante el último año".

En un comunicado, los funcionarios de Rec and Parks celebraron la estadía de cuatro años de la rueda.

"La rueda representa un poco de alegría después de un año agotador. Atrae a nuevos visitantes y permite a los lugareños ver nuestro querido parque de una manera nueva. Estamos emocionados de continuar distribuyendo boletos gratis a familias con grandes necesidades, estudiantes de último año de secundaria y otros". "Dijeron los funcionarios de Rec and Parks.

La rueda se instaló por primera vez en abril de 2020 como parte del 150 aniversario del parque, pero debido a que la pandemia estaba comenzando, la rueda no pudo abrirse hasta octubre con una capacidad limitada. Y solo cinco semanas después, la rueda se cerró debido a un aumento en los casos de COVID-19.

Con la ciudad ahora en el nivel rojo de las pautas de reapertura del estado, la rueda se reabrió a principios de este mes por segunda vez.