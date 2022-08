¿Fuiste víctima de robo de salarios? El Consulado de México te ofrece herramientas

El Consulado de México en San Francisco estará ofreciendo asesoría en derechos laborales a cualquier persona que necesite información.

Desde el lunes 20 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre el consulado contará con agentes de Cal-Osha que hablarán sobre los derechos laborales en casos de accidente en el trabajo.

“Tienen derechos laborares aun cuando se encuentren sin documentos migratorios porque muchas veces nuestras comunidades piensan que por que no cuentan con los documentos migratorios correspondientes en su trabajo no tienen ningún derecho, y eso no es así”, afirmó

Remedios Gómez Arnau, cónsul de Mexico en San Francisco.

El consulado también ofrecerá asesoría en casos de robo de sueldo, derecho a sindicalizarse, visas de trabajo H2A y trata laboral.

“Una especie de esclavitud moderna, muchas veces les pueden decir tu trabajo va a ser de modelaje, por ejemplo y resulta que es una trabajadora sexual no, y no solamente en esa actividad hemos tenido casos donde los obligan a trabajar en cocinas, por ejemplo, los despojan de sus documentos personales sus documentos de identidad”, explicó Arnau.

Las conferencias serán transmitidas por redes sociales o podrás encontrarlas en la página web del consulado.

El lunes, el consulado, hará énfasis en los accidentes laborales, el martes en salarios y trata laboral, el miércoles en las visas H2A y el jueves en el derecho a sindicalizarse.

Adicionalmente, el Consulado de México en San Francisco cuenta con una ventanilla laboral todos los viernes donde las personas pueden hacer consultas, no tiene que hacer cita y está abierta desde las 9:00 a.m., hasta las 12:00 p.m.