San Francisco aumenta el salario mínimo y alerta a los trabajadores para que no sean víctimas de robo de salario

Trabajadores gozarán, a partir del viernes, de un nuevo aumento del salario mínimo en San Francisco.

El aumento será de $16.99, es decir 67 centavos más por hora trabajada que equivaldría a $107 más mensualmente.

Un aumento que a muchos no les satisface debido al alto costo de vida que ha aumentado los costos de alimentos y productos de primera necesidad.

“69 centavos le han aumentado a mi compañero en el trabajo, pero en la renta $300 al mes, ¿cree usted que hay un balance?”, dijo Luis Mejía, vocero de Trabajadores Unidos.

Sin embargo, hay quienes celebran este aumento debido a los difícil que fue conseguirlo.

“Cada julio sube, y eso no fue algo que nos regalaron, hubo un tiempo donde no subió, no estaba subiendo, fue a través de una lucha que logramos esto”, explicó Miriam Medellín Myers, vocera de Trabajadores Unidos.

Activistas aseguraron que, ante este logro, ahora lo importante es informar a los trabajadores para que no sean víctimas de robo de salario.

Azucena Freeman, quien llegó procedente de Bolivia, afirmó que cuando le ofrecieron un trabajo de 10 horas no sabía que el salario mínimo era de $16.32.

Evie Valle, oficial de Cumplimiento de Leyes Laborales en San Francisco dijo que han estado enviando comunicados a los dueños para que actualicen los pagos y que están listos para hacer respetar la nueva norma.

“Todos los trabajadores, no importa si trabajan medio tiempo o tiempo completo, todos deben recibir el salario mínimo que es $16.99”, indicó Valle.

Si tienes un reclamo por robo de salario puedes acudir en persona al cuarto piso de la Alcaldía, oficina 430 o llamar al (415) 552-6292.