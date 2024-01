Roban más de $50,000 de joyería hispana en San Francisco

El dueño de una joyería hispana expresó su frustración luego de que su negocio fuese robado y vandalizado la madrugada de Año Nuevo en el distrito de La Misión en San Francisco.

“Yo pensé que este año iba a ser mi año, yo venía a trabajar normal y entrando estaba la reja abierta y el candado cortado, roto, rompieron los cases, rompieron la caja, se llevaron todo el oro y todos los trabajos de mis clientes”, relató Edwin Ayala, dueño de Shine Little Diamond.

Edwin aseguró que el o los responsables se llevaron más $50,000.

La policía dijo que la entrada del negocio fue forzada, sin embargo, no lograron encontrar a ningún sospechoso.

“Tengo miedo e incluso me despierto pensando que fue un sueño y no, es una realidad que la verdad es increíble esto, no sé qué hacer, mucha gente no entiende que uno cuando se viene acá es difícil crecer y cuando ya estás haciendo algo, boom, llega algo malo”, afirmó Edwin.

Tras trabajar 20 años en el área Edwin logró cumplir su sueño de abrir su joyería hace apenas dos años y esperaba que este año pudiera mejorar su sistema de seguridad.

El afectado explicó que los ladrones rompieron la alarma de la puerta e incluso se robaron hasta la cámara de seguridad que también estaba dentro del negocio por lo que no tiene imágenes de lo ocurrido.

“No sé si siga con esto, una amiga me ayudó a hacer un GoFundMe para poder agarrar fondos y pagarles a los clientes sus cosas, y estoy esperando a que vengan mis clientes para pagarles sus prendas y le pido ayuda a la comunidad que me ayuden con trabajo o alguna donación. Me estaba yendo bien, empezaba a tener customers pero después de esto ya no puedo más seguir con esto”, indicó Edwin.

El comerciante además es músico, dice que también le robaron sus instrumentos y equipo durante el asalto, pero con su banda están pensando, aparte de la recaudación en línea, realizar conciertos y eventos comunitarios para así recibir ayuda.

Autoridades continúan investigando y le piden a cualquier testigo que tenga información o haya visto algo que ayude a dar con los responsables, que lo reporten al número telefónico (415) 575-4444