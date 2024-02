En video: roban estudio de artes marciales en San José

El dueño de una academia de artes marciales no sale de su asombro luego de que un desconocido ingresara a su negocio en San José llevándose varios artículos valiosos.

El robo ocurrió el martes alrededor de las 4:30 a.m., cuando el sospechoso rompió la puerta de vidrio del establecimiento e ingresó.

El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio.

Dave explicó que la persona entró a su oficina y en menos de tres minutos salió con todo lo que podía cargar en los brazos.

El sospechoso se llevó varias armas sin filo que Dave tenía como adorno en su oficina y también tomó un conjunto de espadas que su madre le había regalado.

“Cuando me hice cargo del estudio, mi mamá estaba realmente muy emocionada, me consiguió un juego de espadas personalizado y me lo robaron, y la perdí en 2019, espero que el chico lo disfrute, pero realmente no tiene ningún valor excepto para mi esposa y para mí porque es algo especial”, aseguró Dave.

Natalie Ramos ha estado tomando clases en el lugar por 10 años y asegura que es como un segundo hogar para ella, es donde adquirió mucha confianza.

“Yo era una niña muy perdida, muy tímida, muy insegura, y este lugar me dio mucha confianza y muchas habilidades más adelante en la vida”, dijo Natalie.

Padres de familia así como estudiantes se han unido para ayudar a Dave.

La policía de San José dijo que siguen investigando este incidente.