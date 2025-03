Richmond votará para fortalecer sus políticas de ciudad santuario

El Concejo de Richmond votará el martes para aprobar o no una ordenanza que busca fortalecer sus políticas como ciudad santuario.

“La otra política era muy general y solo decía que era no colaboración de la policía con ICE”, explicó Claudia Jiménez, concejal de Richmond del Distrito 6.



La actual será más específica en poner límites al acceso a información personal y bases de datos.

Jiménez indicó que es importante por lo que vieron, por ejemplo, con un sistema y una compañía usada por la policía.



“Es el servicio de cuando la gente pone información por un accidente de tráfico en internet o algo, ellos eran los que tenían los datos, pero lo que pasa es que ellos no nos podían garantizar que esa información no iba a ser usada y que no la iba a poder obtener ICE”, aseguró Jiménez.



La organización Reimaginar Richmond aseveró que han hecho talleres con más de 850 miembros de la comunidad, donde han visto la necesidad por brindar protecciones.

“Hay nuevas órdenes ejecutivas en el nivel federal que dicen ya no tenemos lugares seguros, incluye iglesias, escuelas, entonces lo que vamos a hacer es fortalecer eso para que podamos tener lugares en nuestra ciudad que son seguros para la comunidad inmigrante”, aseveró Andrew Melendez, del Movimiento Reimagine Richmond.



Aunque dicen que ya está incluido en la ley estatal, la ordenanza también explícitamente prohíbe a la policía preguntarle a la gente sobre su estatus migratorio.