Insólito: hombre dura 3 días trepado en estructura eléctrica de PG&E en Richmond

Un televidente compartió con Telemundo 48imágenes que captaron el momento cuando las autoridades intentaron auxiliar a un hombre que se subió a una estructura eléctrica de PG&E en Richmond.

El incidente ocurrió el martes de la semana pasada en el área de First Street sobre Cutting Boulevard.



El departamento de bomberos y el programa de respuesta a crisis intentaron hablar con el hombre para que bajara, pero no lograron si no hasta 3 días después.



Este incidente afectó a las personas que trabajan en el sector y a las personas que viven en campamentos de personas sin hogar cercanos a la zona.

Telemundo 48 intentó averiguar quién era la persona que estuvo en la estructura y algunos nos dijeron que era un hombre de origen colombiano o venezolano, mientras otros aseguraron que nunca lo habían visto, pero todos estaban preocupados por él.

“Allí estaban las escaleras de los bomberos y un basket, y le decían que se metiera ahí, pero no se quería meter. Estaba agarrado y se había amarrado a ese metal con su faja” aseguró un testigo quien prefirió no ser identificado.

El hombre finalmente bajó el viernes y se le prestó atención médica, luego fue trasladado a una cárcel con cargos por entrar a una instalación de seguridad y por interrumpir los sistemas de energía.



Por medio de un comunicado PG&E informó que trabajaron con la policía y que por seguridad les urgen a las personas no acercarse a ningún equipo eléctrico.