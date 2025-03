En video: mujer mayor roba paquete de una guardería en Richmond

La dueña de una guardería no sale de su asombro luego de que una mujer mayor robara el paquete que le habían dejado en la puerta de su negocio en Richmond.

Video de vigilancia captó el momento en el que la sospechosa se baja de una camioneta pick up, sube las escaleras del porche de la casa y con dificultad carga una enorme caja.

“El ring me avisó, pero el problema es que yo tengo una guardería, justo en ese momento yo estaba acostando a mis hijos para su nap time entonces, el ring me avisó que había alguien ahí”, relató Karen Romero, víctima de robo. “Era una señora la que se llevaba el paquete, la señora se dificultó en agarrarlo y cuando salí le dije a mi esposo ´se está robando el paquete´, salió pero no la alcanzó”.



Karen explicó que dentro de la caja había una estantería para organizar juguetes valorada en cerca de $200.

La mujer expresó que aunque se siente afortunada de que el robo no fue más grande y le gustaría que la policía investigara su caso.

“Porque la policía no está haciendo nada estan dejándolos que roben”, aseguró Karen.

Telemundo 48 se comunicó en repetidas ocasiones con la policía de sobre este caso pero seguimos esperando una respuesta.

Según datos de su agencia el mes pasado se reportaron 112 casos de hurto,

una disminución, según su agencia, en comparación con enero, ese mes se reportaron 133 robos.



Karen pidió la colaboración de la comunidad.

“Reportar si la llegan a reconocer, no es justo que uno se esté forzando. Uno trabajó duro para que una persona venga y se lo robe”, aseveró Karen.

Si tienes información sobre el caso llama al (510) 233-1214.