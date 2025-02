Madre hispana y sus 5 hijos viven en condiciones inhabitables en Richmond

Desde hace un año, una madre hispana de cinco hijos dijo que viven en condiciones inhabitables en el condado Contra Costa.

“En el momento en el que ellos me alquilaron la casa ellos sabían de la situación de que yo tenía con los niños”, aseguró la madre de familia quien prefirió no ser identificada.

Lo que más le preocupa es el moho en las paredes y el baño de su casa.

“Ya que tengo una niña en revisión de cáncer de leucemia. Tengo otra niña con microsebali y un niño con problemas de hablar y audición. La trabajadora social nos dijo que no podíamos vivir así”, afirmó la mujer.

La afectada indicó que se quejó dos veces, pero no hicieron nada.

“Ella se ha enfermado más estando en la casa porque esa tose mucho y no puede dormir”, dijo la mujer.

Pero el reportar la situación una tercera vez no es fácil, ya que, aseguró que los operativos de ICE en el país han sembrado cierto temor a pesar de que ella tiene asilo en el país y está en proceso de la residencia.

“Yo no he dicho nada por miedo a que me puedan quitar la casa, no quiero terminar en la calle y no tener dónde vivir con ellos”, explicó la madre de familia.

A eso le añade que por el miedo de reportar su situación comenzó a buscar otro hogar.

“Lo primero cuando uno va a llenar una aplicación le preguntan a uno si tiene un estatus migratorio o sino no uno está peleando un estatus migratorio”, aseveró.

Es importante saber que solo aquellos que solicitan vivienda en sección ocho deben ser ciudadanos norteamericanos o estar en un proceso legal ya que es un programa del gobierno federal, pero si no estás buscando vivienda en sección ocho, todo inquilino independientemente de su estatus migratorio tiene derecho a reportar al propietario si cree que están violado algún tipo de código del arrendatario.

Si vives en Richmond puedes optar por el programa de renta de la ciudad acudiendo al 440 de Civic Center Plaza de lunes a viernes de 9:00 a.m., a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m., a 4:00 p.m., también puedes llamar al (510) 234-7368.

Las personas que viven otras ciudades de la Bahía pueden llamar al 311.