Policía utiliza avanzada tecnología para frenar sideshows en Richmond

La policía está tomando serias medidas para poner freno a los espectáculos ilegales de autos en Richmond.

“Usando tecnología como video de drones y otros medios pudimos identificar los vehículos, obtuvimos una orden de incautación y así después llegamos a confiscarlos por 30 días”, explicó Donald Patchin, teniente de la policía.

Pero no solamente el uso de drones le ha permitido a la policía a ser más efectiva en la lucha contra este problema, nos dijeron que también les ha ayudado mucho el cambio en las leyes.

Y es que ahora pueden obtener una orden de incautación enfocándose solamente en el vehículo.

“El código penal nos permite ahora confiscar el carro sin necesidad de mostrar quién lo estaba manejando en ese momento, el dueño registrado puede pedir una audiencia y explicar quién estaba conduciéndolo sino era él y tratar de sacar el vehículo antes”, aseguró Patchin.

Por 30 días incautado, el costo de sacar un auto puede subir a más de $3,500 y si identifican a la persona, también puede ser citada y enfrentar más multas.

“A mí en lo personal me da pánico, porque a veces en frente a mi apartamento llegan a hacer esas donas, la humazón, el peligro el pánico más que todo”, aseguró Berta Campos, residente de Richmond.

Patchin aseveró que algunos de estos incidentes podrían tomarles 3 semanas o 1 semana.

“Pero no porque no conversemos con usted en ese momento, no quiere decir que no vamos a llegar después a golpearle a su casa”, enfatizó Patchin.