Disminuye tasa de homicidios en Richmond; aumentan robos y agresiones sexuales

Por años, Richmond ha sido considerada una de las ciudades más peligrosas de California.



En los últimos cuatro años, las estadísticas de la policía indicaron que la tasa de homicidios disminuyó, en lo que va de este año no se han reportado homicidios.

Sin embargo, según datos de la policía desde 2021 se ha visto un aumento de robos, asaltos y casos de agresión sexual.

El reporte de esa agencia indicó que en 2021 se reportaron 243 robos a comparación del año pasado se reportaron más de 330 robos.



En 2021 se reportaron 832 casos de asaltado agravado. El año pasado llegaron a casi 1,000 reportes. Los casos de agresión sexual también aumentaron en 2024 se reportaron más de 100.



Telemundo 48 r43ecorrió el vecindario que queda sobre la cuadra San Pablo para preguntarle a la comunidad si han sido víctimas de robo y se sienten seguros viviendo en Richmond



Las personas que hablaron con nosotros prefirieron no ser identificadas por temor.



“Eran las 7:00 a.m., y me di cuenta que mi carro estaba abierto, trataron de robárselo, pero como no pudieron entonces solo lo dejaron en llantas y destruido por dentro”, indicó un residente.

Otra residente quien no quiso salir en cámara aseguró que hace unos días, un grupo de ladronas entraron a su casa y robaron sus pertenencias.

Aunque la policía reportó una disminución en los casos de violencia armada, la comunidad aseguró que es testigo de otra realidad.

Una madre de familia, que prefirió no ser identificada, dijo que no se siente segura dejando sus hijos en la escuela.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Ha pasado el caso de que mi hija me ha texteado y me ha dicho estamos escondidos. Hay un tiroteo y cuando he llegado sí ha habido muertos”, indicó la mujer.



Telemundo 48 se comunicó con la policía para que nos hablara de estas estas estadísticas y seguimos esperando una respuesta.