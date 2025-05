Misteriosas muertes de al menos 50 aves en vecindario de Richmond

Una comunidad del Este de la Bahía intenta averiguar por qué aparecen tantas aves muertas en su vecindario.

Un video de Ring en el vecindario East Richmond Heights de Richmond mostró a un ave cayendo de lo que parecía ser un cable eléctrico, momentos después de un fuerte estallido.

“Escuché el estallido, miré hacia arriba. Miré hacia arriba antes de que el ave se estrellara”, dijo Tommy, residente de Richmond.

Tommy vive en el vecindario y un incidente similar ocurrió hace dos meses.

“En ese momento, pensé: ¡Rayos! ¿De ahí vienen todas estas aves muertas?”, dijo.

Sharon Anderson dijo que algo similar ocurrió hace unas semanas. Ocurrió con un agente del alguacil en el lugar, respondiendo a reportes de aves electrocutadas por un cable eléctrico.

“Esta ave simplemente cae del cable justo delante del oficial. Yo todavía estaba a media cuadra de distancia”, dijo.

En tan solo los últimos dos meses, los residentes han contabilizado más de 50 aves muertas. Dijeron que el problema está conectado a las líneas eléctricas.

Pero cuando PG&E llegó a inspeccionar el lugar, les dijeron a los residentes que no era cierto.

"Es imposible. Tendrían que estar tocando dos líneas a la vez, lo cual entiendo que es lógico porque las líneas están bastante separadas", dijo Tommy.

PG&E sí entregó dos de las aves muertas al Departamento de Pesca y Vida Silvestre para su evaluación. El departamento confirmó a NBC Bay Area el martes por la noche que las aves no mostraban signos de electrocución.

PG&E emitió el siguiente comunicado el martes por la noche:

"Han informado que las aves no muestran evidencia de electrocución y que sus muertes fueron causadas por traumatismos, posiblemente causados ​​por una pistola de perdigones o una honda. PG&E no cree que haya un problema con nuestro equipo eléctrico y coincide en que estas aves no se electrocutaron".

La comunidad ahora se pregunta a quién puede recurrir para obtener respuestas a un problema que no desaparece.