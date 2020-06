Restaurantes ofrecen servicio al aire libre durante la pandemia en San Francisco

Desde le viernes varios restaurantes reabrieron sus puertas luego de que la alcaldesa, London Breed, flexibilizara las restricciones provocadas por el brote de coronavirus.

Los establecimientos solo podrán ofrecer servicios al aire libre, es decir, deberán colocar las mesas en las acera o estacionamientos para cumplir con los requerimientos de la ciudad y así evitar más contagios del mortal virus.

¨ Poniendo mesas afuera yo creo que vamos a aumentar por lo menos un 50 por ciento de lo que estamos vendiendo ahora¨, aseguró Alejandra, restaurante Etcétera .

Adicionalmente, los negocios deberán colocar las mesas a una distancia prudencial la una de la otra y deberán exigir el uso de tapabocas a los clientes.

Durante un recorrido por Mission Street y 24th Street, Telemundo 48 pudo constatar, que muchos establecimientos aún no han colocado las mesas en las aceras debido a que todavía no tienen información de los reglamentos para hacerlo o temen que los desamparados se sienten en las mesas y se convierta en un problema.

¨Ahorita no tenemos información suficiente y no queremos cometer un error que vaya haber algún problema, nos quieran multar porque no han puesto muchas reglas a los clientes¨, aseguró Patricia Rosas, administradora de un taquería.

Ante esta preocupación Breed aseguró: ¨ No se estresen mucho por los permisos, enfóquense en ser recursivos, usen el sentido común, queremos que tengan éxito¨.

Breed afirmó que la ciudad no está interesada en multar a los comerciantes sino al contrario quiere trabajar de la mano con ellos.