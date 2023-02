Restaurante en Santa Rosa logra ganancias gracias a un video viral

El restaurante de una pareja de Santa Rosa recibió un impulso muy necesario gracias a una publicación en TikTok.

Lee's Noodle House no ha estado tan ocupado en años, hace solo unas semanas estaba completamente vacío, pero ya no.

Su hija publicó un video que muestra al propietario esperando a que los clientes entren por la puerta y, desde entonces, el negocio ha sido todo un éxito.

“Acabo de ver en ese momento lo triste y estresado que estaba mi papá”, dijo Jennifer Le.

La estudiante de 21 años estaba desesperada por ayudar.

“Es muy triste para mí ver que no puede conseguir suficientes clientes”, dijo Jennifer. “Algunos días, mis padres esperaban que entrara un solo cliente”.

Para su sorpresa, despegó. El video ha tenido más de un millón de visitas hasta el momento y los clientes comenzaron a llegar.

“Mi hija hizo algo que nunca esperé que sucediera”, dijo el propietario Voung Le. “No esperaba esto. Es increíble."

Vuong dijo que es como un milagro.

“Estoy muy feliz y agradecido por la gente de esta ciudad en esta comunidad por venir y ayudar a mi familia. Estoy agradecido”, dijo Vuong.

Kate McDougall y su esposo se encuentran entre los que se conmovieron con el video.

“Simplemente tocó mi corazón”, dijo. "Realmente me conmovió, así que vinimos y vamos a apoyar esto, me encantan los fideos y me encanta la comida vietnamita, así que fue muy, muy dulce".

Los clientes habituales están regresando y los nuevos clientes también están visitando. Algunos probando comida vietnamita por primera vez.

“Quiero apoyar a las empresas locales y a la gente local que están tratando de triunfar”, dijo la cliente Camille Hoffman.

Los Les no podrían estar más agradecidos. Su negocio familiar de 20 años sobrevivió a los incendios, pero recuperarse de la pandemia se ha sentido insuperable hasta ahora.

“Mi objetivo es simplemente trabajar para mis hijos para apoyarlos y llevarlos a la universidad”, dijo Vuong. "Estoy feliz."

“Creo que esta es una oportunidad única en la vida. Estoy especialmente muy feliz por mis padres, porque siento que se lo merecen. Eso es todo lo que siempre quise para ellos… Ser felices, libres de estrés y poder compartir su comida”, dijo Jennifer.