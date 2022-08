Residentes temen por su seguridad ante presencia de indigentes en vecindario del este de San José

Temerosos y preocupados se sienten los residentes de un vecindario al este de San José que ha sido invadido por indigentes.

Desde el mes de mayo, Telemundo 48 ha sacado a la luz la problemática que viven loas habitantes del vecindario Vía Ferrari y Setory Road.

Indigentes y basura por doquier son algunos de los problemas que se registran en el área, y aunque hace un mes la ciudad ordenó que los campamentos de desamparados fuesen retirados de la zona, la situación indigencia continúa.

“Últimamente ha sido de mucho vandalismo, cuando no manchan paredes, rompen vidrios, es muy constante todo eso”, aseguró un residente del área que prefirió no ser identificado.

Otro habitante de la zona aseguró que los indigentes ingresaron a su propiedad y le robaron.

“Se metieron, agarraron su agua de esa manguera le jalaron y la rompieron, y se llevaron la boquilla, está re cara”, explicó.

La inseguridad que sienten las personas del área es tal que una madre de familia debió hablar con sus hijos para tomar medidas de seguridad.

“Los niños saben, tienen ellos instrucciones de que ellos no pueden abrir la puerta si escuchan no pueden salir porque no tengo cámaras”, dijo la mujer.

Yomara López, reportera de Telemundo 48, grabó con su teléfono el momento en el que casi atropellan a un hombre y ante lo ocurrido le preguntó si tenía hogar.

“Solo quiero comer y tomar como cualquier otro ser humano, quiero sentirme seguro”, respondió el hombre.

Al preguntarle si los residentes deberían tenerles miedo, dijo:

“No, ¿por qué deberían?, ¿cuál es la diferente entre nosotros y ellos?, porque ellos pagan renta y nosotros no, yo no quiero pagar renta”, afirmó.

Telemundo 48 se comunicó con la ciudad y legisladores estatales que representan a este sector para presentarles las quejas y saber si tienen un plan para controlar a la población de indigentes presentes en la zona, sin embargo, hasta le momento no hemos recibido respuesta.