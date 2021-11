Residentes recuerdan momentos de angustia a tres años del incendio Camp

Han pasado tres años desde que el incendio Camp arrasó con el pueblo de Paradise y provocó la muerte de 85 personas al norte de la Bahía.

Fueron 17 días donde las llamas tomaron el control de esta zona calcinando 153, 336 acres vegetación y destruyendo 18,000 mil casas y negocios.

Hoy, sobrevivientes recuerdan el infierno que vivieron durante días de incertidumbre y de dolor.

Gustavo di Benedetto y su familia lo perdieron todo durante el incendio.

“Era una bonita ciudad, tranquila, tranquila, no faltaba nada. Yo nunca supe que esa ciudad podría estar amenazada por fuego, por incendios, y da la casualidad de que una vez veo en la televisión gente que estaba huyendo de un incendio tal cual como nos pasó a nosotros. Y no podría comprender cómo esa gente, como pasa en las películas, son los últimos que salen”, aseguró.

Di Benedetto contó cómo fue que empezó su pesadilla ese 8 de noviembre de 2018.

“Mi esposa se había ido a trabajar temprano, yo había dejado a los niños en la escuela. Me llaman de la escuela, entre las 8:30 am-9:00 am, y me llaman los hijos. Me dicen, se está quemando Paradise. Y veía las lenguas de fuego cruzando de una calle a la otra”, explicó.

Y aunque han pasado años del terrible suceso, aún la comunidad tiene necesidades.

“Hay personas que perdieron su casa calcinada, y no tenían seguro. Esas personas siguen necesitando ayuda, ayuda emocional y espiritual, aún más con la situación del COVID-19”, afirmó Linda Smith, pastora y líder comunitaria.

Smith dijo que ante estas necesidades continúan ofreciendo apoyo a quienes lo perdieron todo.

“En nuestro grupo ofrecemos recursos en línea a toda la comunidad, y hay una gran red de ayuda que ofrecemos a cualquier persona, sin importar la religión, le vamos a ayudar”, aseveró.

El incendio Camp fue catalogado como el más mortífero y destructivo de la historia de California.

Si deseas apoyar a esta comunidad visita https://www.campfire-collaborative.org/.