Residentes obtendrán ayuda financiera si dan positivo al COVID-19 en el condado Santa Clara

La Junta de Supervisores del Condado Santa Clara aprobó por unanimidad el martes un programa que proporcionaría hasta $ 5,000 en apoyo financiero y alojamiento durante la cuarentena para residentes que den positivas al coronavirus.

"El condado Santa Clara quiere asegurarse de que la gente no tenga miedo de hacerse la prueba y parte de la razón por la que la gente tiene miedo es porque no tienen un lugar adecuado para estar en cuarentena o aislarse", dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Cindy Chávez.

El programa tiene tres componentes principales para alentar a los residentes a hacerse la prueba y facilitar a los que necesitan la cuarentena: habitaciones adicionales de motel y hotel, apoyo financiero y de alquiler y apoyo en el hogar, como programas de entrega de comidas.

Casi el 10 por ciento de los residentes del condado necesitarían ayuda si ellos o un miembro de la familia dieran positivo y el 5 por ciento necesitaría un lugar para realizar la cuarentena, ya sea porque no tienen vivienda, viven en una casa hacinada o viven con una persona en riesgo, según un estudio del condado.

"Aquí está nuestro gran mensaje: si necesita aislarse, si necesita ponerse en cuarentena, hay servicios de apoyo para usted", dijo Chávez. "Queremos que todos sepan que si realiza una prueba ... el condado y las ciudades están aquí para ayudar".

La iniciativa, en asociación con 15 ciudades, asignará más de $ 13 millones, y más de la mitad se destinará a asistencia financiera y de alquiler.

"No queremos que las personas no se hagan la prueba incluso si han estado en contacto con un caso positivo o tienen síntomas porque tienen miedo de perder su trabajo y tal vez no puedan pagar el alquiler". Dijo Chávez.

Las ciudades participantes están contribuyendo con un total de $ 600,000 y ayudando al condado a identificar poblaciones vulnerables y espacios disponibles para que las personas se pongan en cuarentena.

Chávez dijo que las ciudades restantes que no participan ya cuentan con programas de apoyo, sin embargo, todos los residentes del condado son elegibles para el apoyo del condado, independientemente de la asociación de la ciudad.

Existe una plétora de servicios disponibles que van desde el apoyo financiero hasta los servicios de atención para ancianos, jóvenes o familiares en riesgo.

La mayoría de las personas se identifican mediante el rastreo de contactos para utilizar los servicios del condado; sin embargo, cualquier persona puede inscribirse para recibir asistencia en https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/home.aspx o puede llamar al (408) 299-5500.