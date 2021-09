Residentes enfrentan niveles extremos de “miedo y trauma” ante violencia armada en Oakland

El jefe de policía de Oakland, LeRonne Armstrong, anunció el homicidio número 100 de la ciudad en 2021 y pidió a la comunidad que ayude a sus oficiales a reducir la violencia con armas de fuego en una conferencia de prensa el lunes.

Un día antes de que el Concejo Municipal de Oakland acepte dos propuestas destinadas a impulsar sus esfuerzos policiales y de prevención de la violencia, y luego de una semana particularmente sangrienta, Armstrong dijo que los habitantes de Oakland están lidiando con niveles extremos de "miedo y trauma".

"Ha sido un fin de semana muy desafiante para el Departamento de Policía de Oakland y la comunidad de Oakland", dijo Armstrong. "Hemos tenido cuatro homicidios desde el sábado y 10 en un período de siete días".

"Si esto no es un llamado para todos en la comunidad de que esto es una crisis, no sé qué es", dijo Armstrong, quien inició la sesión informativa con 100 segundos de silencio en honor a las víctimas de homicidio de la ciudad.

Durante la sesión informativa del lunes, Armstrong y el teniente Fred Shavies describieron brevemente otros nueve asesinatos de la semana pasada, incluida la muerte a tiros el 13 de septiembre de un hombre y una mujer en la cuadra 3400 de la 68th Avenue en presencia de dos niños pequeños.

El homicidio número 100 de la ciudad tuvo lugar el lunes frente a la estación Coliseum del BART en San Leandro Avenue, donde un hombre murió después de recibir varios disparos, dijo Armstrong.

"Espero que otros en esta ciudad se tomen el tiempo para reconocer las vidas que se han perdido y hablar de soluciones", dijo. "No se trata de señalar con el dedo, no se trata de cuestiones políticas, no se trata de si deberíamos tener más agentes o de cómo abordar la violencia armada. Se trata de una crisis en nuestra comunidad que está cobrando vidas".

Armstrong dijo que su departamento está luchando con una "severa escasez de personal" y que, con sus 695 oficiales actuales, es el departamento más pequeño que ha tenido en años.

También dijo que 46 oficiales han abandonado el departamento en los últimos cuatro meses.

El martes, el consejo de la ciudad aceptará una propuesta del concejal Sheng Thao para agregar una academia de policía adicional en el año fiscal 2022-2023 y una del concejal Treva Reid para declarar la violencia armada como una crisis de salud pública y pedirle al condado de Alameda que libere dinero. de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense para financiar los servicios de prevención de la violencia en el vecindario.

El lunes, Armstrong pidió al público que proporcionara cualquier información que pudiera llevar a los sospechosos de los últimos homicidios de la ciudad y que se pusiera en contacto con personas que pudieran conocer y que estén involucradas en delitos violentos.

"Si conocemos a personas involucradas en actos de violencia, si conocemos a personas que portan armas de fuego, si conocemos a personas que sienten que sus vidas están en riesgo, necesitamos su ayuda", dijo Armstrong.

"Tenemos que hacer que las personas de nuestra comunidad que están involucradas en la violencia bajen las armas", dijo.