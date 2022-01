Residentes en busca de pruebas de COVID-19 saturan salas de emergencia de hospitales en el condado Santa Clara

Los residentes del condado de Santa Clara están inundando las salas de emergencia en toda la región en busca de pruebas de COVID-19 en medio del mayor aumento de infecciones del condado.

Las salas de emergencia en los hospitales del Sur de la Bahía están abrumadas por la avalancha de buscadores, lo que compromete los recursos para aquellos con necesidades inminentes, dijeron funcionarios del condado y representantes del hospital.

"Hemos visto un aumento dramático en las visitas a la sala de emergencias, y muchas de las personas que ingresan buscan únicamente pruebas de COVID-19 y no tienen necesidades médicas o psiquiátricas de emergencia", dijeron los funcionarios del hospital del Centro Médico del Valle de Santa Clara a San Jose Spotlight. "Es de vital importancia que reservemos recursos de emergencia para aquellos con necesidades de emergencia".

Según los datos más recientes del condado, un total de 7,861 personas acudieron a las salas de emergencia en el condado Santa Clara en diciembre, un salto de 7,399 personas en noviembre.

"Los departamentos de emergencia de nuestro condado están recibiendo una gran cantidad de personas", dijo el viernes la Dra. Sara Cody, funcionaria de salud pública del condado. “Si bien no sé la proporción exacta que está allí únicamente para realizar pruebas, simplemente sé que los departamentos de emergencia están muy llenos”.

Según la orden de salud actual del condado, los hospitales no pueden rechazar a los pacientes que buscan una prueba de COVID-19, siempre que informen que tienen síntomas o que han estado expuestos a COVID.19. Eso significa que aquellos con emergencias médicas tienen que esperar más tiempo para recibir atención.

"Las salas de emergencia no son el lugar adecuado para hacerse la prueba", agregó Cody. "Es el lugar adecuado para acudir en caso de emergencia".

A pesar de su insistencia, Cody no dice si el condado cambiaría su orden de salud para permitir que las salas de emergencia rechacen a los pacientes sin necesidades de emergencia y reduzcan parte de la carga sobre el personal hospitalario.

"Nuestro trabajo en el condado y en la salud pública es comunicar claramente al público cuándo usar qué recursos y qué hacer", dijo Cody.

La nueva variante Ómicron de COVID-19, que se descubrió por primera vez en el condado el 10 de diciembre, ha generado preocupación entre los residentes por su rápida tasa de transmisión. Después de la temporada navideña, COVID una vez más envolvió el área. La cantidad de casos diarios se disparó, ya que el promedio móvil de siete días de nuevas infecciones por COVID-19 en el condado saltó de 657 el 24 de diciembre a 4,657 el viernes, un máximo histórico desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

El condado ya está evaluando a aproximadamente 25,000 personas por día y brinda autoevaluaciones a través de las escuelas, pero aún no puede satisfacer las demandas. La Junta de Supervisores ordenó esta semana al condado que aumente sus esfuerzos de distribución de pruebas, como asociarse con distribuidores poco ortodoxos como organizaciones locales de defensa política o asociaciones de padres y maestros.

Dado que las pruebas rápidas en el hogar y las citas para las pruebas continúan siendo escasas, algunos residentes hacen fila para hacerse la prueba en las salas de emergencia.

Kaiser Permanente, la atención primaria para aproximadamente 600,000 residentes del condado Santa Clara, también está experimentando un aumento en los pacientes que visitan las salas de emergencia para hacerse las pruebas de COVID.

"Pedimos que las personas solo usen los departamentos de emergencia para emergencias médicas que no sean de rutina", dijeron los funcionarios de Kaiser Permanente a San Jose Spotlight. "Nuestros departamentos de emergencia solo pueden proporcionar pruebas de COVID-19 para fines de atención de emergencia que no sean de rutina".

Regional Medical Center y Good Samaritan Hospital no respondieron a múltiples consultas sobre sus departamentos de emergencia.

La tensión en los sistemas hospitalarios de emergencia se produce cuando el condado Santa Clara está presionando para que los hospitales privados realicen más pruebas de COVID-19. Los hospitales deben evaluar a los pacientes dentro de un día después de que llamen para informar síntomas o exposición, dijo el abogado del condado James Williams.

"Realmente necesitamos que todos los grandes sistemas de atención médica hagan su parte para que la carga no recaiga únicamente en el propio condado, que actualmente proporciona un porcentaje desproporcionado de las pruebas a nuestra comunidad", dijo Williams en una conferencia de prensa el viernes.

Los residentes también pueden informar al condado si sus proveedores de atención primaria no les hacen una prueba, lo que podría provocar la aplicación de la ley por parte del condado.

"En el pasado, hemos tomado (medidas) de cumplimiento con respecto a la orden de prueba", dijo Williams. "Estamos preparados para hacerlo de nuevo si es necesario".

Según Williams, aproximadamente 300,000 residentes, o el 15 por ciento de la población, obtienen su atención primaria de los sistemas de salud del condado, pero el condado proporciona el 20 por ciento de todas las pruebas. Kaiser Permanente brinda atención al 30 por ciento de la población, pero solo representa el 12 por ciento de todas las pruebas.

"Estamos trabajando arduamente para que haya más citas de prueba disponibles donde podamos", dijeron los funcionarios de Kaiser a San Jose Spotlight.

Los hospitales instan a los residentes a buscar pruebas de COVID-19 a través del sistema del condado o hacer una cita con sus proveedores de atención primaria.

"Sabemos que puede ser difícil en este momento hacerse una prueba de COVID-19", dijeron los funcionarios del Centro Médico del Valle de Santa Clara. "Pero instamos encarecidamente a nuestra comunidad a que no use la sala de emergencias si no tiene una condición de emergencia".

Los residentes del condado de Santa Clara pueden hacer citas para la prueba de COVID-19 a través de este enlace. A partir del miércoles, los residentes pueden solicitar pruebas en línea al gobierno federal.