Residentes de viviendas asequibles en San José y Palo Alto tienen acceso a comida gratis

Residentes de viviendas económicas alrededor de San José y Palo Alto tienen acceso a comida gratis en un esfuerzo por prevenir gastos de comida y proveer apoyo a familias de bajos ingresos.

First Community Housing, un promotor de viviendas económicas y organización sin fines de lucro está ofreciendo alimentos gratis en un programa piloto en Lamesi Village en el centro de San José y Curtner Studios cerca de Guadalupe Parkway. Alta Housing también está entregando comida gratis a los residentes de Colorado Park en Palo Alto a través del mismo programa.

Las personas pueden obtener frutas y vegetales frescos, productos empaquetados, y carne proveída por la Cocina de Marta en San José, un comedor social sin fines de lucro.

Este es un programa piloto y se están llevando a cabo diferentes métodos de distribución para hacer el proceso más accesible para los residentes. La comida actualmente se distribuye tres veces a la semana en los sitios de First Community Housing, para aumentar la accesibilidad para las personas que trabajan.

Edith Figueroa, gerente de programas de impacto comunitario de First Community Housing, dijo que lo que hace que este programa sea especial es que los residentes tienen acceso a alimentos en sus hogares y fuera de la jornada laboral.

"El hecho de que podamos hacer esto por nuestros residentes es un privilegio", dijo Figueroa a San Jose Spotlight.

El programa está financiado hasta septiembre con $159,100 de una subvención otorgada al Departamento de Salud Pública del condado Santa Clara a través del Programa de Vida Saludable de CalFresh. Dependiendo del éxito del piloto, la financiación podría continuar durante los próximos tres años.

"Programas como este son esenciales para poder proporcionar alimentos a las personas que tienen necesidades particulares", dijo a San Jose Spotlight Joanne Seavey, gerente de programas del departamento de salud pública del condado para sistemas alimentarios y vida activa.

Alta Housing no respondió a las solicitudes de comentarios.

Robin Martin, director ejecutivo de la iniciativa de recuperación de alimentos de Joint Venture Silicon Valley, dijo que el concepto fue impulsado por el trabajo con estudiantes de la Universidad de Stanford para reducir el desperdicio de alimentos. La idea era tomar los excedentes de comida de calidad que tiraban los restaurantes, las tiendas de comestibles y las universidades y dárselos a los residentes que se enfrentaban a la inseguridad alimentaria. Joint Venture facilita el programa piloto en los sitios de viviendas asequibles.

"Queremos ser parte de esa solución, alimentando a las personas que nos necesitan", dijo Martin a San Jose Spotlight.

La inseguridad alimentaria ha empeorado en Silicon Valley en los últimos años. Aproximadamente 155,000 residentes recibieron ayuda el año pasado de CalFresh, también conocido como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria de California, según el Índice de Dolor de Silicon Valley de 2023, un informe que se enfoca en la discriminación racial y la desigualdad de riqueza. Más de 16,800 residentes han recibido alimentos gratis en el último año de un mercado alojado en Mexican Heritage Plaza, y el banco de alimentos local Second Harvest of Silicon Valley atiende a más de 500,000 residentes cada mes. Loaves & Fishes Family Kitchen ahora prepara cerca de 2 millones de comidas calientes.

Bill Lee, director ejecutivo de Martha's Kitchen, dijo que el programa piloto podría ampliarse a un nivel mayor para ayudar a quienes necesitan acceso a alimentos.

"No queremos que nuestros vecinos pasen hambre", dijo a San Jose Spotlight.

El programa ayuda a los residentes que enfrentan inseguridad alimentaria a mantener una dieta más saludable, al tiempo que ayuda al clima al reducir el desperdicio de alimentos.

"Todos ganan para asegurarse de que los residentes de nuestro condado tengan la vida más saludable posible", dijo Seavey.

Joint Venture Silicon Valley espera expandir el programa en octubre después de aprender de la fase piloto.

Estamos pensando en muchas más formas de hacer que los alimentos recuperados lleguen a las personas que los necesitan", dijo Martin.