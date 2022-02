Residentes de Moraga encierro preventivo tras actividad policial

El sábado se implementó un encierro preventivo luego de actividad policial en Moraga, confirman las autoridades.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa dijo que hay "actividad policial" en Birchwood Drive, cerca de Fernwood Drive.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se ha pedido a los residentes que se encierren en un lugar seguro.

"Entre, cierre y bloquee todas las ventanas y puertas. No use el teléfono y no llame al 911 a menos que necesite informar una emergencia que ponga en peligro su vida".

Esta es una historia en desarrollo.