Residentes contarán con un sistema de notificaciones para recibir la vacuna en San Francisco

Residentes de San Francisco podrán recibir notificaciones que les harán saber cuándo será su turno para recibir la vacuna contra el COVID-19.

London Breed, alcaldesa de la ciudad, dijo que las personas podrán registrarse en el sistema y deberán proveer una dirección de correo electrónico o número telefónico, la edad, el sector para el que trabajan y especificar si sufre de alguna condición de salud preexistente.

Autoridades explicaron que una persona tendrá prioridad para recibir la vacuna dependiendo del lugar donde trabaje, la edad y si tiene alguna condición de salud.

Una vez que las personas se registren, el Departamento de Salud de la ciudad les enviará un correo electrónico confirmándoles que se han registrado correctamente para recibir notificaciones e información sobre el lugar en el que se encontrarán en la lista de prioridades de vacunas en el estado.

Adicionalmente, los residentes recibirán un segundo mensaje cuando sean elegible para recibir una vacuna.

Después de recibir una notificación, aún las personas deberán programar una cita con su proveedor de atención médica.

Es importante resaltar que es probable que pasen meses antes de que las personas elegibles reciban una notificación, debido a que actualmente el suministro de vacunas es limitado.

Para registrarte en el sistema de notificaciones para recibir la vacuna haz clic aquí.

Adicionalmente, la Alcaldesa aseguró que la ciudad ofrece ayuda financiera a través del programa "The Right to Recover" o "El Derecho a Recuperarnos".

“ Ya invertimos 4.5 millones de dólares que benefició a más de 3 mil residentes", aseguró Breed.