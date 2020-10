Residente da positivo al coronavirus y a la influenza en el condado Solano

El Departamento de Salud y Servicios Sociales del Condado de Solano confirmaron el jueves que un residente del condado menor de 65 años dio positivo en el primer caso de co-infección de influenza y COVID-19.

Autoridades hicieron un llamado a los residentes para que obtengan la vacuna contra la influenza y así reducir el riesgo de contraer este virus.

“Con la probabilidad de que el COVID-19 y la gripe estacional este invierno, contraer cualquiera de las dos enfermedades puede debilitar su sistema inmunológico y hacerlo más susceptible a la otra enfermedad”, dijo Bela T. Matyas, M.D., M.P.H., Oficial de Salud del Condado de Solano. “Recibir una vacuna contra la influenza este año es más importante que nunca, y las vacunas contra la influenza son la mejor manera de protegerse, proteger a su familia y a la comunidad de enfermarse gravemente de influenza. La vacunación no solo reduce el riesgo de contraer la gripe, también reduce la posibilidad de que sea hospitalizado. En otras palabras, la vacuna contra la gripe brindará cierta protección y reducirá las posibilidades de que sea necesario que lo hospitalicen si se enferma ".

Una vez administrada, la vacuna, tarda dos semanas en ser completamente efectiva, por lo que autoridades de salud instaron a las personas mayores de seis meses a que se vacunen contra la influenza lo antes posible y anualmente, ya que el virus de la gripe cambia con el tiempo.

“Los síntomas de la gripe pueden ser como los primeros síntomas de COVID-19, lo que significa que las personas con síntomas de gripe pueden requerir una prueba de COVID-19 y deben quedarse en casa y no ir al trabajo y aislarse mientras esperan los resultados”, dijo Matyas. "También es importante tener en cuenta que la gripe no es COVID-19, que es causada por un virus diferente, y que la gripe no es lo mismo que el resfriado común, que también es causado por diferentes virus".

Para evitar la propagación de estos virus es recomendable que las personas se laven las manos con frecuencia, se cubran la cara cuando estornuden, eviten tocarse los ojos, la nariz o la boca y permanecer en su vivienda si se siente enfermo.

Ciertos grupos pueden experimentar complicaciones por la gripe y deben comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos de 65 años o más y personas con afecciones médicas crónicas, como enfermedades cardíacas, asma y diabetes.