Reportan falsos positivos de COVID-19 en escuelas de Oakland

El Distrito Escolar Unificado de Oakland informó el miércoles que luego de haber reportado más de 90 casos de COVID-19 en varias escuelas, ahora muchos de esos contagios resultaron ser falsos positivos.

Autoridades informaron sobre la situación a los padres de familia a través de un correo electrónico que decía:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Hubo un número de falsos positivos en las pruebas administradas entre el 19 y 23 de agosto, estamos trabajando con autoridades estatales y del condado, así como el laboratorio Vestra para minimizar errores en el futuro", indicaron.

Actualmente, las cifras reales de contagios incluyen 87 estudiantes y 9 trabajadores escolares. Adicionalmente, un total de 12 salones han sido puestos en cuarentena.

Una de las escuelas más afectadas fue la secundaria Oakland junto a la escuela Montera y Montclair donde fueron contactados los afectados a quienes se les aplicaron pruebas PCR en la que salieron negativos, por lo que podrán regresar a las escuelas.

Padres de familia expresaron su preocupación ante la situación ya que la variante Delta ha provocado que los casos de contagios aumenten.

"Si lo recibí (el correo electrónico) y me da miedo tengo un hijo acá vacunado pero una hija de 11 que no está vacunada y me miedo", aseguró una madre de familia que prefirió no ser identificada.

Telemundo 48 intentó contactar al laboratorio Vestra, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.