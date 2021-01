Reos en huelga de hambre por brote de coronavirus en carcel del condado Santa Clara

Empezó con un inesperado brote de COVID-19 detrás de las rejas y ahora decenas de presos participan en una huelga de hambre en la cárcel del condado Santa Clara.

El Departamento del Alguacil del Condado Santa Clara dijo por escrito que ellos están haciendo todo lo posible por contener este brote de coronavirus y cuidar a lo que están en huelga de hambre, pero los familiares de los presos que entrevistamos cuentan una versión totalmente distinta.

“Mi hijo tiene COVID y lo movieron a un cuarto con otros 40 presos. No les ofrecen protección”, dijo Carol Ma.

Ella es madre de uno de los reos y ya donó 8 mil mascarillas. Su hijo solo recibió trescientas.

“Ni siquiera pueden guardar una distancia de un pie y lo ponen a guardar cuarentena en un cuarto lleno de reclusos”, dijo Ma.

Debido al brote de coronavirus, el 13 de enero más de 30 reos iniciaron una huelga de hambre.

“Si, mi esposo participa en la huelga de hambre”, dijo Katrina Martell.

Dice que apoya a su esposo porque protestan por las condiciones en las que viven en la cárcel

“Es muy difícil especialmente para mis hijos. Estaban acostumbrados a ver a su padre dos veces por semana y debido al brote de COVID no podrán verlo por 30 días porque no los sacan al patio porque dicen que no tienen suficiente personal”, dijo Martell.

En una carta dirigida a la administración de la cárcel, los reos en huelga piden lo siguiente:

que los guardias y trabajadores de la cárcel cumplan con las reglas de salubridad

restablecer las visitas

tener clara comunicación sobre protocolos de salud

tener respuestas más detalladas a cartas de quejas o apelaciones

“Estamos al tanto de la huelga de hambre. Tomamos en serio la salud y el bienestar de los reos. Continuaremos trabajando en resolver las preocupaciones en torno a las operaciones de la cárcel”, dijo el Departamento del Alguacil del Condado Santa Clara.

Hasta este momento no se sabe hasta cuando los reos decidiran terminar con la huelga de hambre dentro de la cárcel.