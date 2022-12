Refugios de animales a su máxima capacidad en el Área de la Bahía

Algunas familias del Área de la Bahía dijeron que se sienten obligadas a entregar o abandonar a sus mascotas, lo que provoca que los refugios se desborden y que los proveedores de bienestar animal se apresuren a ayudar a quienes lo necesitan.

“Estamos viendo animales, particularmente perros, llegando en números que nunca antes habíamos visto”, dijo Lisa Jenkins, Gerente de programa del Cuidado y Control de Animales del condado Santa Clara.

Jenkins aseguró que su refugio en San Martín ha estado al máximo de su capacidad desde marzo. Agregó que llegaron a un punto en el que literalmente se desbordan al 150 % de su capacidad.

“Si no tenemos al público dando un paso adelante para adoptar o acoger, nos enfrentaremos a tomar decisiones sobre la eutanasia que no hemos tenido que tomar en los años que he estado aquí”, dijo Jenkins.

Jenkins y otros como Peninsula Humane Society y SPCA creen que las familias están renunciando o abandonando a sus mascotas como nunca antes por razones económicas, incluido el costo de vida y los servicios veterinarios.

De hecho, una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas encontró que la razón número dos por la que las familias tienen menos mascotas ahora que hace tres meses es que ya no pueden permitirse el lujo de cuidar a los miembros peludos de su familia.

No son solo refugios. Las clínicas sin fines de lucro de esterilización y castración, como la clínica de de animales en Richmond, dijeron que están abrumados.

Cientos de dueños de mascotas les piden ayuda porque no pueden pagar la cirugía.

La clínica Animal Fix dijo que están realizando unas 40 cirugías al día y que su lista de espera es de más de tres meses.

Los refugios de toda la Bahía están pidiendo a los dueños de mascotas que no abandonen a los animales en la calle y que, en cambio, los lleven a su refugio local. Pero si puede, primero considere obtener ayuda de bancos de alimentos para animales y clínicas de esterilización y castración sin fines de lucro.